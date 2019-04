Po družinskih zdravnikih svojo preobremenjenost izrazili še pediatri

Zadnjega pol leta so z Gorenjske odšli trije specialisti pediatrije. Tam bi trenutno potrebovali vsaj šest novih pediatrov, na ravni celotne Slovenije pa v prihodnjih petih letih kar 170. Podobno hudo je denimo tudi na Koroškem in v številnih drugih regijah.

Kadrovska stiska že tako pomeni veliko, včasih celo dvojno obremenitev trenutnih pediatrov. Svoje pa je naredil še splošni dogovor v zdravstvu, ki prav tistim najbolj obremenjenim dodatno zvišuje število pacientov.

Pretnarjeva meni, da je to približno tako, če primerjamo s šolstvom, kot bi rekli za Slovenijo velja povprečje maksimalno 29 učencev v razredu, za Gorenjsko, kjer je manj učiteljev, bi pa rekli, da jih je lahko 35.

Čeprav podpirajo družinske zdravnike, so dobili občutek, da se pristojni posvečajo le njim, medtem ko pediatrov in šolskih zdravnikov ne omenja nihče. Zato po množičnem uporu belih halj premiera Marjana Šarcain ministra Aleša Šabedra v odprtem pismu sprašujejo:"Kako pa kaj zdravje otrok in mladostnikov?"

Denis Baš pravi: "V bistvu zahtevamo, da se odpravi ta neenakost v programih po Sloveniji, da se ponovno ustanovi enota za otroke in mladostnike pri NIJZ in da se sprejme pravilnik, ki že dve leti čepi na ministrstvu za zdravje o posodobitvi preventivnih programov."

Poleg nižjega števila pacientov oziroma 1.800 opredeljenih količnikov, pa še administrativne razbremenitve in pogoje dela, ki bodo spodbudili mlade k temu poklicu.

Šarec je o tem dejal: "Midva z ministrom vedno ponujava dialog in ga bova tudi v bodoče, ker bomo lahko le skupaj rešili te težave, ki so se nakopičile in jih ne zanikava."

A ne le obljube, pediatri zahtevajo pogovore, konkretne ukrepe in to takoj. Politiki in Zavodu za zdravstveno zavarovanje ponujajo predloge rešitev in pozivajo, naj se končno nehajo igrati z življenji otrok.