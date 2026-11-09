Zakaj morajo starši z bolnimi novorojenčki na pot v oddaljene občine?

Koliko pediatrov trenutno primanjkuje na območju prestolnice? V otroških in šolskih ambulantah ZD Ljubljana trenutno deluje 35 timov, pri čemer zaposlene s krajšim delovnim časom upoštevajo sorazmerno: "Naša ocena je, da bi v tem trenutku potrebovali še približno devet pediatrov," pojasnjujejo v ZD Ljubljana. Po zadnjih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bilo 31. avgusta letos brez pediatra v Mestni občini Ljubljana 2.736 oz. 5,3 odstotka vseh otrok. Še 28. septembra noben pediater v ZD Ljubljana ni sprejemal novih pacientov, saj vsi presegajo določene kvote za opredeljevanje zavarovanih oseb, so še sporočili iz zavoda.

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A kam konkretno se lahko obrnejo starši, ki se jim rodi otrok, če ne dobijo pediatra?

Kako naj otroci opravijo obvezna cepljenja in preventivne preglede? Kot odgovarjajo na ministrstvu za zdravje, otrok brez izbranega pediatra ne sme ostati brez zdravstvenih storitev, do katerih je upravičen. Izvajalci otroškega in šolskega dispanzerja morajo zato v okviru razpoložljivih kadrovskih in organizacijskih možnosti zagotoviti ustrezno obravnavo tudi otrokom, ki so po prenehanju dela njihovega izbranega zdravnika ostali brez osebnega pediatra. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namreč izvajalce otroškega in šolskega dispanzerja financira na podlagi glavarine in opravljenih storitev, pri čemer se pri izračunu glavarine upoštevajo tudi glavarinski količniki pacientov neaktivnega nosilca še do dve leti po prenehanju njegovega dela.

Novorojenčki in dojenčki pa so zaščiteni z določbo v Uredbi, ki izvajalcem nalaga obveznost sprejema novorojenčkov in dojenčkov pri tistih izvajalcih, ki imajo znotraj posamezne OE najmanj opredeljenih oseb, poudarjajo.

Pediatrija FOTO: Shutterstock

Ob tem dodajajo, da področje pediatrije sodi na primarno zdravstveno raven, za zagotavljanje mreže na primarni ravni zdravstvene dejavnosti pa so pristojne občine. Zdravstveni dom namreč ustanovi občina oziroma več občin. "Kar pomeni, da je občina tista, ki mora na primarni ravni zagotoviti zdravnike in ostale zdravstvene delavce oziroma sodelavce. Organizacija dela, vključno z razporejanjem pacientov ob odhodu zdravnika, pa je v pristojnosti izvajalca zdravstvene dejavnosti," pravijo na ministrstvu za zdravje. V ZD Ljubljana zagotavljajo, da otroci tudi brez opredelitve ne ostanejo brez potrebne zdravstvene obravnave – v primeru bolezni jim zagotavljajo kurativno obravnavo v njihovih pediatričnih ambulantah. Drugo vprašanje je nova opredelitev pri izbranem osebnem pediatru. Starši lahko aktualne možnosti za novo opredelitev preverjajo na spletni strani ZZZS, kjer se podatki o zdravnikih, ki še sprejemajo nove paciente, sproti posodabljajo. Podatke o pediatrih ZD Ljubljana, ki še opredeljujejo, lahko najdejo tudi na spletni strani ZD Ljubljana. Uredba za leto 2026 že določa, da mora izbrani osebni zdravnik v otroškem ali šolskem dispanzerju z najmanjšim številom opredeljenih oseb znotraj posamezne območne enote ZZZS sprejeti novorojenčke in dojenčke, ne glede na doseganje siceršnje meje za opredeljevanje, poudarjajo na ministrstvu. A zaplete se, ker območna enota ZZZS Ljubljana ne zajema zgolj Ljubljane, temveč tudi trinajst izpostav (Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje). To torej pomeni, da so lahko starši soočeni z dolgo vožnjo, ko potrebujejo obravnavo za svoje novorojenčke. Obenem pa na območju celotne območne enote ZZZS Ljubljana (širše območje, ki vključuje tudi druge zdravstvene domove) le ena pediatrinja še ne dosega minimalnega normativa.

Sprememba, ki bi upoštevala prebivališče novorojenčkov, v fazi usklajevanja

Pa je to, da starši vozijo novorojenčke v oddaljene kraje, sprejemljivo? Na ministrstvu odgovarjajo: "Zavedamo se, da dolge razdalje do izbranega pediatra za starše novorojenčkov predstavljajo dodatno obremenitev, zato si prizadevamo za rešitve, ki bodo otrokom omogočile dostop do pediatrične obravnave čim bližje njihovemu prebivališču. Ukrepanje na področju primarne pediatrije je treba obravnavati prednostno, zato se je v preteklih mesecih ministrstvo že sestalo s predstavniki institucij, ki delujejo na področju primarne pediatrije, in sprejelo ustrezne ukrepe. Predvidena je prenova programa specializacije iz pediatrije, s ciljem povečanja obsega usposabljanja na primarni ravni, ZZZS bo spodbujal prehode pacientov v ambulante družinske medicine, analiziral nov obračunski model in po potrebi pripravil predloge sprememb, tudi glede razmerja med preventivnimi in kurativnimi storitvami, ter možnosti za poenostavitev opredelitve pacientov v dodatnih ambulantah."

ZD Ljubljana FOTO: Bobo

Ministrstvo za zdravje je napovedalo tudi, da bo zato spremenilo zakon oziroma člen o tem, da je tisti izbrani osebni zdravnik v otroškem ali šolskem dispanzerju, ki ima znotraj posamezne območne enote ZZZS najnižje število opredeljenih oseb, dolžan sprejeti novorojenčke in dojenčke, ne glede na doseganje siceršnje meje za opredeljevanje. V praksi namreč pod Ljubljano spadajo še vsi zgoraj našteti okraji. Kako daleč je ta rešitev in kakšna je? Kot odgovarjajo na ministrstvu, je sprememba ureditve, ki bi bolje upoštevala prebivališče novorojenčkov in dojenčkov ter izboljšala njihovo krajevno dostopnost do pediatra, trenutno v fazi usklajevanja.

Starši lahko aktualne možnosti za novo opredelitev preverjajo na spletni strani ZZZS, kjer se podatki o zdravnikih, ki še sprejemajo nove paciente, sproti posodabljajo. Podatke o pediatrih ZD Ljubljana, ki še opredeljujejo, lahko najdejo tudi na spletni strani ZD Ljubljana.

Kje najbližje Ljubljani trenutno sprejemajo novorojenčke?

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsi pediatri v MOL že dosegajo mejo za odklanjanje novih zavarovanih oseb, ki v skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2026 znaša 1196 glavarinskih količnikov, medtem ko na dan 28. 10. 2026 v drugih izpostavah Območne enote Ljubljana navedene meje še ni doseglo 14 pediatrov. Ti izbire zavarovane osebe zgolj iz razloga dosežene obremenjenosti ne morejo odkloniti, saj pogoj iz prvega odstavka 104. člena Uredbe za odklonitev izbire iz tega razloga pri njih ni izpolnjen.

Zdravstveni dom Metelkova, pediatrija, triaža FOTO: Damjan Žibert

Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da doseganje navedene meje samo po sebi ne pomeni, da pediatra po njenem dosegu ni več mogoče izbrati za osebnega zdravnika. Pediater lahko, tudi ko doseže navedeno mejo glavarinskih količnikov, še naprej sprejema nove zavarovane osebe, če se tako odloči. Dosežena meja mu torej omogoča, da izbiro nove zavarovane osebe odkloni, ne pomeni pa prepovedi nadaljnjega opredeljevanja zavarovanih oseb. Ažurni podatki o izvajalcih, ki še opredeljujejo paciente, so dostopni na spletni strani ZZZS – Seznami zdravnikov - Portal za zavarovance. Pri iskanju izvajalcev v okolici Ljubljane je treba označiti tudi posamezne izpostave ZZZS.

Kaj je pripeljalo do takšnega stanja?

Kot menijo v ZD Ljubljana, so sedanje razmere v primarni pediatriji posledica več sistemskih dejavnikov. V Ljubljani je zaradi velike koncentracije otrok, vrtcev in šol nesorazmerno velik obseg preventive, ki je po njihovi oceni še neustrezno ovrednotena in predvsem skoncentrirana v velikih mestnih središčih, kjer breme prevzema samo javni zdravstveni zavod, kot je ZD Ljubljana. Potrebna je enakomernejša razporeditev preventive med izvajalce in prilagoditev njenega obsega dejanskim regionalnim potrebam, predlagajo. Kot pojasnjujejo, ZD Ljubljana aktivno išče rešitve na tem področju in je pri tem tudi uspešen: " Trenutno imamo 17 specializantov pediatrije in 51 specializantov družinske medicine – toliko mladih zdravnikov na teh dveh področjih pri nas še nismo imeli. Če nam uspe zadržati generacijo, ki jo imamo danes v specializaciji, imamo tudi realno možnost, da se dostopnost v prihodnjih letih izboljša."

Zdravstveni dom Metelkova, pediatrija, triaža FOTO: Damjan Žibert

Kaj predlagajo za odpravo tega problema?