Pediatrični kliniki zmogljivejša naprava za odkrivanje genetskih bolezni

Jutri bo Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike v Ljubljani v uporabo prejel sekvenator "naslednje generacije NovaSeq 6000", so sporočili iz UKC Ljubljana. Napravo bo, ob prisotnosti vodstva UKC Ljubljana, predstavnikov Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in raziskovalcev, v uporabo predal minister za zdravjeJanez Poklukar.

Nova naprava bo omogočala bistveno povečano in bistveno bolj obsežno genetsko, epigenetsko in genomsko diagnostiko otrok z redkimi boleznimi. "Preiskave bodo bolj natančne in povedne, vzorcev ne bo več treba pošiljati v tujino, saj se celoten postopek od odvzema DNA do končne analize zdaj opravlja znotraj Pediatrične klinike," so zapisali pri UKC Ljubljana. Dodali so, da bo naprava vključena tudi v projekt slovenskega genoma, ki je del projekta evropskega genoma.