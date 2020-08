60 prostovoljcev in 12 organizacij je poskrbelo, da bodo otroci, ki jih zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, odslej v bolj barvitih prostorih. V tej akciji prostovoljstva so sveže barvne odtenke dobili prostori oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Službe za kardiologijo in Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo.