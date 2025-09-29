Pediatrični kliniki več kot 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so slovesno prejeli donacijo v višini 62.089,49 evra, ki bo omogočila nakup nove bronhoskopske opreme za zdravljenje otrok z boleznimi dihal. "S hvaležnostjo sprejemamo to donacijo, ki bo našim najmlajšim pacientom omogočila varnejšo diagnostiko, natančnejše posege in hitrejše okrevanje," je ob prevzemu donacije povedal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

Nova oprema bo omogočila varnejšo in učinkovitejšo diagnostiko ter zdravljenje otrok z najtežjimi boleznimi dihal in jim tako povrnila tisto, kar bi moralo biti samoumevno, torej brezskrben dih in sproščeno otroštvo, so ob tem sporočili iz Rotary kluba.

Sodelavka službe za pljučne bolezni na pediatrični kliniki Dušanka Lepej je ob predaji donacije poudarila, da na pediatrični kliniki vsako leto opravijo približno 300 načrtovanih in nujnih posegov. UKC Ljubljana je namreč edina ustanova v Sloveniji, kjer izvajajo diagnostično upogljivo bronhoskopijo pri otrocih in pokrivajo celotno državo."Otroci, ki jih obravnavamo, so zelo različni – od novorojenčkov s težo 1,5 kg do mladostnikov s sto ali celo več kilogrami, zato potrebujemo inštrumente različnih velikosti in lastnosti," je dodala.

Velik del sredstev je bil namenjen tudi bronhoskopom za enkratno porabo, ki jih pri svojem delu uporabljajo v enoti intenzivne terapije otrok. "Z njimi izvajajo toaleto dihal, aspiracijo sluzi in zelo pogosto tudi tujkov," je pojasnila Lepejeva.

Donacija je rezultat sodelovanja domačih in mednarodnih partnerjev, v sodelovanju s Slovensko filharmonijo pa so pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar izvedli tudi dobrodelni Koncert za dihala, s katerim je projekt zrasel onkraj meja naše države, je poudarila predsednica Rotary kluba Ljubljana Grad Karolina Šantl Zupan. Vsi nastopajoči in organizatorji so sodelovali brezplačno.