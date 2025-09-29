Svetli način
Pediatrični kliniki več kot 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme

Ljubljana, 29. 09. 2025 15.07 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
Pediatrična klinika UKC Ljubljana je prejela donacijo v višini dobrih 62.000 evrov za nakup bronhoskopske opreme za zdravljenje otrok z boleznimi dihal. Sredstva so bila zbrana v okviru dobrodelnega Koncerta za dihala, ki ga je organiziral Rotary klub Ljubljana Grad v sodelovanju s Slovensko filharmonijo. Donacija bo najmlajšim pacientom omogočila varnejšo diagnostiko, natančnejše posege in hitrejše okrevanje, je poudaril generalni direktor UKC Marko Jug.

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so slovesno prejeli donacijo v višini 62.089,49 evra, ki bo omogočila nakup nove bronhoskopske opreme za zdravljenje otrok z boleznimi dihal. "S hvaležnostjo sprejemamo to donacijo, ki bo našim najmlajšim pacientom omogočila varnejšo diagnostiko, natančnejše posege in hitrejše okrevanje," je ob prevzemu donacije povedal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

Nova oprema bo omogočila varnejšo in učinkovitejšo diagnostiko ter zdravljenje otrok z najtežjimi boleznimi dihal in jim tako povrnila tisto, kar bi moralo biti samoumevno, torej brezskrben dih in sproščeno otroštvo, so ob tem sporočili iz Rotary kluba.

Sodelavka službe za pljučne bolezni na pediatrični kliniki Dušanka Lepej je ob predaji donacije poudarila, da na pediatrični kliniki vsako leto opravijo približno 300 načrtovanih in nujnih posegov. UKC Ljubljana je namreč edina ustanova v Sloveniji, kjer izvajajo diagnostično upogljivo bronhoskopijo pri otrocih in pokrivajo celotno državo."Otroci, ki jih obravnavamo, so zelo različni – od novorojenčkov s težo 1,5 kg do mladostnikov s sto ali celo več kilogrami, zato potrebujemo inštrumente različnih velikosti in lastnosti," je dodala. 

Velik del sredstev je bil namenjen tudi bronhoskopom za enkratno porabo, ki jih pri svojem delu uporabljajo v enoti intenzivne terapije otrok. "Z njimi izvajajo toaleto dihal, aspiracijo sluzi in zelo pogosto tudi tujkov," je pojasnila Lepejeva.

Donacija je rezultat sodelovanja domačih in mednarodnih partnerjev, v sodelovanju s Slovensko filharmonijo pa so pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar izvedli tudi dobrodelni Koncert za dihala, s katerim je projekt zrasel onkraj meja naše države, je poudarila predsednica Rotary kluba Ljubljana Grad Karolina Šantl Zupan. Vsi nastopajoči in organizatorji so sodelovali brezplačno.

Dragica Cegler
29. 09. 2025 16.54
A Golob je kaj daroval od tistih 2 milijonov nagrade?
malapo
29. 09. 2025 16.48
Dr. Lepej - ena najboljših dr. na celem svetu! Poleg Megličeve in Praprotnikove.
bronco60
29. 09. 2025 16.46
Glede na to, koliko imamo miljonarjev v dloveniji, ne bi smele biti takšne bagatelne številke vprašaj, še kaj večjega bi lahko kdo doniral, sam doniram po svojih skromnih močeh.
paru
29. 09. 2025 16.43
+1
Je Zabretova in company , ki KC prodajajo 3x, 5x, 10x preplačano opremo npr. žilne opornice , pa operacijske mize itd kaj prispevala??? Sedaj pa na veliki zvon obešate 65 tisoč, kar je drobiž v primerjavi s tistim, kar preplačamo dobaviteljem...Dr. Jug, malo se zamislite in državljanom pokažite, če zahtevamo, saj je stvar o javnem , našem denarju, vse račune , bilance, razdrobljene naročilnice...To je tako , kot če bi danes poročali o malem lopovu, ki je ukradel nekaj sendvičev , velike utajevalce davkov, tudi tiste na najvišjih funkcijah s podjetji v davčnih oazah, pa niti ne omenjate...
prašek
29. 09. 2025 15.43
+3
To bi morala država zagotoviti sredstva ...........
