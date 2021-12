Pediatrinja Anja Radšel: 'Ko me spustijo v svoj svet, se počutim dobro'

Ker so pristni in vidijo stvari drugače, so otroci njen navdih. "Ko me spustijo v svoj svet, se počutim dobro," pravi pediatrinja Anja Radšel – nov obraz zdravništva, projekta Zdravniške zbornice. V dobi digitalizacije, ki vase še bolj posrka otroke kot odrasle, kar lahko škodljivo vpliva na njihov razvoj, je velika zagovornica preživljanja prostega časa v naravi. Kot pravi, nobena sodobna tehnologija ne more nadomestiti občutka pristnega in živega stika z drugimi ljudmi.