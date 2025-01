Pediatrinja pred komisijo: Ne vem za noben primer odvzema otroka v porodnišnici

Silva Burja je 44 let delala v mariborskem kliničnem centru. Kot je pojasnila na seji komisije, pa največ v povezavi s področjem preiskave DZ ve o obdobju od leta 1994, ko je prevzela strokovno vodenje odseka za novorojenčke v mariborski porodnišnici, do upokojitve leta 2011. "V vsem tem času dela z novorojenčki nisem bila nikoli seznanjena z nobenim primerom odvzema otroka v porodnišnici," je dejala.

Predsednico komisije Alenko Jeraj (SDS) je zato zanimalo, kakšen je protokol ob porodu v bolnišnici. Povedala je, da se po porodu vključi dežurni pediater, ki otroka pregleda in seznani mamico, kako je z njenim novorojenčkom. Če je kaj narobe, jo seznani, kakšna preiskava je predvidena in kam ga bodo namestili. "Nato mamico prosimo, da pride v intenzivno sobo, kjer je dojenček. Če se stanje poslabša, otroka premestijo čez cesto v enoto za intenzivno terapijo novorojenih in tudi večjih otrok," je pojasnila. V primeru, da se rojeva rizični dojenček, pa je pediater s svojo ekipo takoj v prostoru za primarno oskrbo novorojenega in morebitno oživljanje. Tam so po njenih besedah torej oskrbovali novorojene, ki so bili potem največkrat premeščeni na pediatrijo.

"Sama novorojenega otroka pogledam takoj v porodni sobi," je povedala. Je pa opozorila, da so 24-urno pediatrično oskrbo v porodnišnici uvedli šele leta 1994. Bolnišnica se je tistega leta odločila, da je treba neonatalno oskrbo v porodnišnici urediti in kadrovsko okrepiti in to nalogo je dobila prav ona, pravi Burja. Prej je namreč delala v enoti za intenzivno terapijo, na otroškem oddelku.

Jerajevo je med drugim zanimalo, ali ve za primer, ko je novorojenček mladi mamici umrl, v bolnišnici pa so ji povedali, da ga bodo pokopali na stroške bolnišnice. "Sploh nisem vedela za to, ne spomnim se takega primera," je odgovorila.