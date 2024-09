Pediatrinja vrnila koncesijo, ker se je naveličala ljubljanske občine

Ne le šok ob spoznanju, da nimajo več otroške zdravnice – šok je tudi način, kako to izveš, pravijo starši. "Sem poslala elektronsko pošto in dobim nazaj čisto birokratski odgovor – z včerajšnjim dnem se je zaprla ambulanta."

Da so že spomladi v ambulanti razobesili obvestila o zaprtju ter informacijo delili na spletni strani, danes odgovarja odhajajoča pediatrinja Helena Mole.

Mama, s katero smo govorili, pa: "Jaz se mimo ambulante ne sprehajam kar tako. Moraš imeti razlog. Torej se nisem sprehajala po Murglah. Na spletno stran pa ... zakaj bi šla, če imam elektronsko pošto in njen telefon?"

"Jaz sem spraševala na ZZZS, če imam posebno dolžnost, pa so rekli, da ne. Da je to njihova dolžnost, da bodo to oni storili," pa pojasnjuje pediatrinja.

"Brezvestno, najmanj brezvestno, če ne neetično, sploh od pediatra, ko gre za male bolnike," pa na drugi strani meni mama.

Po začetnem šoku pa še drugo vprašanje. Kje je otrokova kartoteka. Odgovor mestne občine – da je paciente Moletove dolžan prevzeti novi koncesionar. Ki mu je tudi predala kartone, vseh, ki si sami še niso našli novega pediatra.

"Novemu koncedentu smo predali 1172 kartotek in to tudi piše na spletni strani," pojasnjuje pediatrinja.

In zakaj se je izjemno priljubljena zdravnica odločila oditi? Na občini poudarjajo, da se je za odhod odločila sama. Moletova pa – število bolnikov se je nenehno višalo, do več kot 2200. "Nekako sem ugotovila, da bom to številko težko delala sama ..."

Zato je pred sedmimi leti prosila občino, naj ji pomaga izboljšati delo v ambulanti ... "Želela sem preoblikovati poslovanje v d.o.o., zaposliti zdravnika in podaljšati delovanje ambulante."

In odgovor občine? Vsakič – da se ne da. Medtem ko so se nove koncesije podeljevale tako d.o.o. kot zdravstvenim zavodom. In tudi njeno koncesijo je dobil velik zavod, Zdravstveni zavod Zdravje. Nosilka koncesijske dejavnosti pa bo pediatrinja Manca Kapus Pavlič.