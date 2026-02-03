Pedofil Epstein, Slovenija, Luka Koper, Lajčak in Arabci

Petkova objava več tisoč dokumentov ameriškega ministrstva za pravosodje iz preiskave proti Jeffreyju Epsteinu še naprej odmeva po svetu. V zadnjem velikem paketu dokumentov in korespondenc pa je omenjena tudi Slovenija. Kot poroča portal Necenzurirano, je Epstein dubajski družbi DP World leta 2018, v času vlade Mira Cerarja, pomagal pri iskanju lobistov za dogovarjanje poslov v pristanišču Luka Koper. Arabce je Epstein povezal z Miroslavom Lajčakom, človekom na visokih funkcijah v slovaški in mednarodni politiki. Lajčak je namreč bil nekdanji zunanji minister Slovaške, ob tem pa še predsednik generalne skupščine OZN, visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH, osebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištinom in donedavni svetovalec v kabinetu slovaškega predsednika vlade Roberta Fica. Lajčak je po razkritju sporočil, v katerih mu je Epstein nudil "ženske in njihove sestre", odstopil s položaja svetovalca.

Pogovor med Epsteinom in Lajčakom FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA

Kot navaja portal, je 8. marca 2018 Ljubljano obiskal Sultan Ahmed bin Sulajem, prvi mož pristaniške multinacionalke DP World, ki je v lasti emirata Dubaj. Ta je teden dni pred tem Epsteina prosil za kontakt v Sloveniji. S Petrom Gašperšičem, tedanjim ministrom za infrastrukturo, se je na neformalnem pogovoru pogovarjal o potencialnem sodelovanju na področju pomorstva in letalstva. Arabce naj bi predvsem zanimale investicije in lastninski delež v Luki Koper. Na neformalnem kosilu se jima je pridružil tedanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel. V istem času pa je v nadzornem svetu Luke Koper sedel Rado Antolovič, ki je bil takrat zaposlen v skupini DP World, izpostavlja portal. Epsteinovi pogovori razkrivajo, da je sestanek z vodilnimi akterji v Sloveniji verjetno uredil preko Miroslava Lajčaka. Temu je namreč v elektronskem sporočilu napisal, da "si gre njegov prijatelj Sultan, ki je zgradil Dubaj, (...) v Slovenijo ogledat logistiko /.../ Rekel sem mu, naj govori s teboj." Kmalu po obisku dubajskega poslovneža pa je padla Cerarjeva vlada zaradi razveljavitve referenduma o drugem tiru. Znano je sicer, da si je Slovenija dolgo prizadevala, da bi drugi tir zgradila s pomočjo sodelovanja zalednih držav. Pri tem so bili omenjani posli tako s Slovaško kot z Madžarsko. Zaenkrat ni znano, kakšne povezave je imel oz. ima Lajčak s slovenskim političnim vrhom.

Lajčak: Glede Epsteinovih dosjejev se počutim kot bedak

Lajčak, čigar ime se je pojavilo v najnovejši objavi Epsteinovih dosjejev, je v soboto odstopil s položaja svetovalca premierja Roberta Fica. Z Epsteinom si je leta 2018 izmenjal več sporočil, v katerih so omenjene ženske. Kot je razvidno iz nazadnje objavljenega dela Epsteinovih dosjejev, sta si tedanji slovaški zunanji minister Lajčak in Epstein oktobra 2018 izmenjala več kratkih sporočil z deloma opolzko vsebino o ženskah in načrtovanem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. V elektronski pošti iz novembra 2017 pa je Lajčak prosil Epsteina, naj pomaga filmski producentki, da njen film pride na ožji seznam nominirancev za oskarje.

Miroslav Lajčak. FOTO: BSF

Lajčak je v pogovoru za slovaški javni radio dejal, da se izmenjav sporočil z Epsteinom ne spomni. "Ne morem jih potrditi, vendar jih tudi ne morem zanikati," je dodal. Po ponovnem branju sporočil je povedal, da se počuti kot bedak in dodal, da ga to ne odvezuje odgovornosti. "Pokazal sem slabo presojo in neprimerno komunikacijo. Ta sporočila niso bila nič drugega kot neumni moški egi v akciji," pogovor v angleščini povzema slovaški časnik Slovak Spectator. Lajčak je za radio še pojasnil, da je v New York prišel leta 2017 zaradi službe pri Združenih narodih in da mu je Jeffreyja Epsteina predstavil visok tuji diplomat. Po besedah Lajčaka je bil Epstein splošno znan in se je srečeval z mnogimi poslovneži in politiki iz ZDA in tujine, zato ni videl razloga, da se z njim ne bi srečal. Potrdil je tudi, da je bil v Epsteinovem stanovanju, vendar je dejal, da so bili ob tem navzoči tudi drugi poslovneži in politiki. Vztrajal je, da "ni bilo deklet" in da mu je bil ta del Epsteinovega življenja neznan. V Epsteinovih dosjejih je omenjen tudi evropski komisar za trgovino, Slovak Maroš Šefčovič. Njegovo ime se pojavi v zvezi s srečanjem leta 2019 v klepetu med Epsteinom in tretjo osebo, domnevno Lajčakom, čeprav to v dokumentih ni jasno navedeno. Šefčovič zanika, da bi se udeležil kakršnega koli srečanja z Epsteinom. "Nikoli nisem imel nobenega neposrednega ali posrednega stika z Jeffreyem Epsteinom, niti ga nikoli nisem srečal. Nisem pooblastil niti dovolil nikomur, da bi Jeffreyju Epsteinu omenil moje ime, vključno z Miroslavom Lajčakom," je Šefčovič danes sporočil prek tiskovnega predstavnika komisije. Dodal je, da nikoli ni prejel nobene prošnje za srečanje ali stik, niti od Lajčaka niti od kogar koli drugega. Izrazil je še presenečenje, da je bilo njegovo ime uporabljeno v takšni izmenjavi brez njegove vednosti in soglasja, in odločno zavrnil namigovanja o njegovi vpletenosti.