Slovenija

Pedofil Epstein, Slovenija, Luka Koper, Lajčak in Arabci

Koper, 03. 02. 2026 13.37 pred 1 uro 4 min branja 89

Avtor:
M.V. STA
Pogovor med Epsteinom in Lajčakom

V nedavno objavljenih ameriških dokumentih o preiskavi proti Jeffreyju Epsteinu se pojavlja tudi Slovenija. Natančneje, pokojni spolni prestopnik je dubajski družbi pomagal pri iskanju lobistov za sklepanje poslov, povezanih z Luko Koper. Vmes pa nekdanji visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH in predsednik generalne skupščine OZN Miroslav Lajčak. V dokumentih sta sicer omenjena tudi nekdanji predsednik republike Danilo Türk in nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek.

Petkova objava več tisoč dokumentov ameriškega ministrstva za pravosodje iz preiskave proti Jeffreyju Epsteinu še naprej odmeva po svetu. V zadnjem velikem paketu dokumentov in korespondenc pa je omenjena tudi Slovenija.

Kot poroča portal Necenzurirano, je Epstein dubajski družbi DP World leta 2018, v času vlade Mira Cerarja, pomagal pri iskanju lobistov za dogovarjanje poslov v pristanišču Luka Koper. Arabce je Epstein povezal z Miroslavom Lajčakom, človekom na visokih funkcijah v slovaški in mednarodni politiki. Lajčak je namreč bil nekdanji zunanji minister Slovaške, ob tem pa še predsednik generalne skupščine OZN, visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH, osebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištinom in donedavni svetovalec v kabinetu slovaškega predsednika vlade Roberta Fica. Lajčak je po razkritju sporočil, v katerih mu je Epstein nudil "ženske in njihove sestre", odstopil s položaja svetovalca.

Pogovor med Epsteinom in Lajčakom
Pogovor med Epsteinom in Lajčakom
FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA

Kot navaja portal, je 8. marca 2018 Ljubljano obiskal Sultan Ahmed bin Sulajem, prvi mož pristaniške multinacionalke DP World, ki je v lasti emirata Dubaj. Ta je teden dni pred tem Epsteina prosil za kontakt v Sloveniji. S Petrom Gašperšičem, tedanjim ministrom za infrastrukturo, se je na neformalnem pogovoru pogovarjal o potencialnem sodelovanju na področju pomorstva in letalstva. Arabce naj bi predvsem zanimale investicije in lastninski delež v Luki Koper. Na neformalnem kosilu se jima je pridružil tedanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel. V istem času pa je v nadzornem svetu Luke Koper sedel Rado Antolovič, ki je bil takrat zaposlen v skupini DP World, izpostavlja portal.

Epsteinovi pogovori razkrivajo, da je sestanek z vodilnimi akterji v Sloveniji verjetno uredil preko Miroslava Lajčaka. Temu je namreč v elektronskem sporočilu napisal, da "si gre njegov prijatelj Sultan, ki je zgradil Dubaj, (...) v Slovenijo ogledat logistiko /.../ Rekel sem mu, naj govori s teboj."

Kmalu po obisku dubajskega poslovneža pa je padla Cerarjeva vlada zaradi razveljavitve referenduma o drugem tiru.

Znano je sicer, da si je Slovenija dolgo prizadevala, da bi drugi tir zgradila s pomočjo sodelovanja zalednih držav. Pri tem so bili omenjani posli tako s Slovaško kot z Madžarsko. Zaenkrat ni znano, kakšne povezave je imel oz. ima Lajčak s slovenskim političnim vrhom.

Lajčak: Glede Epsteinovih dosjejev se počutim kot bedak

Lajčak, čigar ime se je pojavilo v najnovejši objavi Epsteinovih dosjejev, je v soboto odstopil s položaja svetovalca premierja Roberta Fica. Z Epsteinom si je leta 2018 izmenjal več sporočil, v katerih so omenjene ženske.

Kot je razvidno iz nazadnje objavljenega dela Epsteinovih dosjejev, sta si tedanji slovaški zunanji minister Lajčak in Epstein oktobra 2018 izmenjala več kratkih sporočil z deloma opolzko vsebino o ženskah in načrtovanem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. V elektronski pošti iz novembra 2017 pa je Lajčak prosil Epsteina, naj pomaga filmski producentki, da njen film pride na ožji seznam nominirancev za oskarje.

Miroslav Lajčak.
Miroslav Lajčak.
FOTO: BSF

Lajčak je v pogovoru za slovaški javni radio dejal, da se izmenjav sporočil z Epsteinom ne spomni. "Ne morem jih potrditi, vendar jih tudi ne morem zanikati," je dodal.

Po ponovnem branju sporočil je povedal, da se počuti kot bedak in dodal, da ga to ne odvezuje odgovornosti. "Pokazal sem slabo presojo in neprimerno komunikacijo. Ta sporočila niso bila nič drugega kot neumni moški egi v akciji," pogovor v angleščini povzema slovaški časnik Slovak Spectator.

Lajčak je za radio še pojasnil, da je v New York prišel leta 2017 zaradi službe pri Združenih narodih in da mu je Jeffreyja Epsteina predstavil visok tuji diplomat. Po besedah Lajčaka je bil Epstein splošno znan in se je srečeval z mnogimi poslovneži in politiki iz ZDA in tujine, zato ni videl razloga, da se z njim ne bi srečal.

Potrdil je tudi, da je bil v Epsteinovem stanovanju, vendar je dejal, da so bili ob tem navzoči tudi drugi poslovneži in politiki. Vztrajal je, da "ni bilo deklet" in da mu je bil ta del Epsteinovega življenja neznan.

V Epsteinovih dosjejih je omenjen tudi evropski komisar za trgovino, Slovak Maroš Šefčovič. Njegovo ime se pojavi v zvezi s srečanjem leta 2019 v klepetu med Epsteinom in tretjo osebo, domnevno Lajčakom, čeprav to v dokumentih ni jasno navedeno. Šefčovič zanika, da bi se udeležil kakršnega koli srečanja z Epsteinom.

"Nikoli nisem imel nobenega neposrednega ali posrednega stika z Jeffreyem Epsteinom, niti ga nikoli nisem srečal. Nisem pooblastil niti dovolil nikomur, da bi Jeffreyju Epsteinu omenil moje ime, vključno z Miroslavom Lajčakom," je Šefčovič danes sporočil prek tiskovnega predstavnika komisije. Dodal je, da nikoli ni prejel nobene prošnje za srečanje ali stik, niti od Lajčaka niti od kogar koli drugega. Izrazil je še presenečenje, da je bilo njegovo ime uporabljeno v takšni izmenjavi brez njegove vednosti in soglasja, in odločno zavrnil namigovanja o njegovi vpletenosti.

Slovenija je sicer v dokumentih večkrat omenjena, tudi nekatere znane osebe iz političnega življenja. Med njimi nekdanji predsednik republike Danilo Türk in Alenka Bratušek. Prav tako je razvidno, da je Epstein komuniciral z ljudmi, ki so se nahajali v Sloveniji, vendar je identiteta vsaj enega izmed korespondentov v dokumentih zakrita. Epstein naj bi se zanimal tudi za nakup Devinskega gradu v bližini Trsta. 

 

Več pa v današnji informativni oddaji 24UR.

Epstein LUKA KOPER MIROSLAV LAJČAK

Mahnič bi ustanovil urad za deportacije. Golob: Dotok ilegalnih migrantov je minimalen

KOMENTARJI89

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big M
03. 02. 2026 15.12
Hej ti! Ti ja! Tu še se spomnim ene punce na jutube ki se je za te zadeve tuji zanima(illuminati). Če kerega od vas interisira če mate cejt poglejte, po mojem vam ne bo žal. Vem da se bo noro čulo ampak nekaj je za tem! Ne bom predolga, PROSIM POGLEJTE NA JUTUBE, napišite: "Shelby Ellimac: Hollyweird & The symbolism" to je noro ko pogledaš. Sej najdeš še več tega na jutubi samo na njo sem se prvo spomnila
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
03. 02. 2026 15.12
... "jej, jej Miro, .. tole bova morala nujno zašiti v Švici, že takoj jutri švigneva tja na "smučanje" !!!
Odgovori
+1
1 0
Kod.
03. 02. 2026 15.12
Baje da je včeraj Štefka kupila novo metlo in čaka nadaljno razkritje dokumentov,malemu sivemu se ne piše dobro 😂
Odgovori
0 0
murate
03. 02. 2026 15.08
Pošli ne poznajo meja in nekdo ki je zaslužil več kot je letni proračun Slovenije je prepričan da je zaradi vez in poznanstev nedotakl8v.poglejmo Trump a,lahko bi našteval naprej. Mene ko nekdo omeni pedofile zbode razlika med dvema pred kratkim obsojena pedofila eden iz šk loke velik simpatizer sđs in eden v Kopru.Zadeva dokaj podobna,v Kopru precej milejša za moje pojme pa vseeno .V oči bode razlika v kaznih eden 25 let drugi 3 pa želet.Očitno pri nekaterih sodiščih v zloveniji gre kakšna ideja lepo skozi pri drugih pač ne.Nehote človek pomisli ali je nekdo ,,,pa sta zame oba za ....,,,ki sodi nekorekten,nepošten ali bog ne daj podkupljen.Oba sodnika ali sodnici sta sodili po isti zakonodaji in bili plačani iz istega proračuna.Razen seveda če ni bilo kaj pod mizo,3 ali 25 je pa v letih strašna razlika čeprav jaz nobenega od njiju nebi več spustil na prostost.
Odgovori
0 0
lokson
03. 02. 2026 15.06
Obama in Clinton, sta s svojo demokracijo uničila pol sveta. Samo po tem kar je zunaj, se vidi da je vse od vrha do tal v sami korupciji. Drug drugega držijo za j...a, med tem ko so podkupovali vlade, finančno uničevali države, Wallstreet je špekuliral na finančnih trgih, trgovine z drogo in orožjem, financiranje agend, katere iz ljudi naredijo kužke, ustvarjanje umetne polarizacije, ustvarjanje odvisnosti od države pri ljudeh, indoktrinacija šolskega sistema in ustvarjanje labilnega volilnega telesa. Tega je ogromno. Je pa čedalje bolj jasno, zakaj so napeli vse sile proti ponovni izvolitvi Trumpa, ker bi jim zaradi samosvojosti porušil vse, kar so gradili desetletja. Te stvari so grozljive in se jih sploh ne zavedamo. Glavni problem v SLO pa je, kako da se v teh spisih skoraj nič ne omenja Trumpa in vsi jezni pihajo. Nobenega ne zanima nič, razen tega, da se objavi kakšna svinjarija od Trumpa in potem so zopet vsi veseli.
Odgovori
-1
0 1
Big M
03. 02. 2026 15.04
Alo Biggie, pa ostali kere zanima, sem se spomnila primera recimo pesem(ki je sicer stara,pa nima veze zdaj tu) od Maddone "into the groove" ko se začne video - takoj na začetku ima oblečeno jakno- piramida, nad piramido je oka. Malo se pozanimajte glede teh simbolov. Tudi Lady Gaga "born this way" ta video je tude poln simbolov, samo moreš vedeti za kaj se gre.
Odgovori
0 0
cekinar
03. 02. 2026 15.02
klinton -monica levinsky,trump-melannie Knauss,kaj je dobil pa türk?
Odgovori
+0
1 1
patriot20
03. 02. 2026 15.00
baricevic foto pub dabilo golob pa mesec hahaahahhahahahaa bolano
Odgovori
+4
4 0
Presrani
03. 02. 2026 14.58
Danilo Turk drugorazredni in Alenka Bratušek rešuje Slovenijo.Za nas ,ki smo v srcu levičarji sta junaka...
Odgovori
-6
1 7
štajerski janezek
03. 02. 2026 14.57
Aja šivilja je tudi omenjena? In? Ona lahko ker je na pravi strani... 😬😂😂
Odgovori
+8
8 0
patriot20
03. 02. 2026 14.57
levi sprevrzenci
Odgovori
+6
7 1
St. Gallen
03. 02. 2026 14.53
Verjetno ste na 85 let podlage pricakovali boljsi izid
Odgovori
+6
7 1
tavbix
03. 02. 2026 14.50
Povezave elitne mafije v Sloveniji so bile že večkrat razkrite, pa še vedno vsi uživajo svobodo in kradejo naprej.
Odgovori
+7
8 1
komandos
03. 02. 2026 14.49
No zdaj se vidi kako partizanski komunisti in levaki delajo za državljane in državo Slovenije jaz mislim drage Slovenke in Slovenci da imamo resnico na dlani nimamo več kaj razmišljati kaj in koga bomo volili 22 marca SDS IN NAŠEGA REŠITELJA VELIKEGA JANEZA JANŠA ,ker zdaj se točen ve s kom sodeluje Golobova vlada STRICI iz ozadja kriminalci mafijci sodstvo, policija z Velikimi svetovnimi MAFIJCI Mi Slovenci moramo to preprečiti in zaustaviti in pomagati našim ZANAMCEM
Odgovori
+7
9 2
Big M
03. 02. 2026 14.47
Te zadeve kot je recimo "Pizza gate" smo že poslušali če se spomnite pred desetimi leti in so nas imeli za bedake, teoretiki zarote, vsemogoče...zdaj ko to ven prihaja pa kaj? Alex Jones was right!
Odgovori
+8
8 0
biggie33
03. 02. 2026 14.48
Res je.. U9 Red pizza party ipd..
Odgovori
+1
2 1
Big M
03. 02. 2026 14.50
Ne bom pozabila tega...nikol! Ko sem sama ne več vedla če je vse skup ena vlka napi.... al je res kaj za tem? Iluminati, simboli in te zadeve...ker enkrat vidiš kaki so simboli, znamenja ne moreš več da tega ne bi videl skoraj vsepovsod, še posebej pederfilskih simbolov🤢
Odgovori
+5
5 0
biggie33
03. 02. 2026 14.52
Moram priznati da do objave dokumentov nisem verjel, da je kaj takega mozno, ker je bilo prevec skrajno.. zdaj verjamem, bolano!!
Odgovori
+6
6 0
Big M
03. 02. 2026 14.54
Ej ko sem začela opzovati trikotnike, piramide, "The all seeing eye"
Odgovori
+4
4 0
Big M
03. 02. 2026 14.55
Pardon, ko tipkan mam v kvadratku napis OBJAVI, ne vem še zdaj niso tega porihtali...v glavnem če si kdaj gledal tudi stare videe iz 80s, recimo 90s videospote najdeš marsikje te simbole...a si kdaj opazil?
Odgovori
+3
3 0
biggie33
03. 02. 2026 15.02
Sem opazil ja.. ko enkrat dojameš simbole, jih ne moreš vec spregledati.. v bistvu je tako sprevrženo, da bi si želel, da tega nikoli ne bi dojel..
Odgovori
+1
1 0
Kod.
03. 02. 2026 14.45
Objava Epsteinovih dosjejev , ki se postopoma širijo ( doseženih je bilo že več kot tri milijone ), postopoma razkriva ogromen aparat, ki ga je vzpostavil pedofilski finančnik, ki je leta 2019 umrl v zaporu v nejasnih okoliščinah. Orgijske zabave, razkošne zabave, usluge, darila, vse to je organiziral, promoviral in vodil newyorški tajkun s pomembnimi povezavami v močnih strukturah po vsem svetu. Epstein, tri milijone novih datotek objavljenih. Gates okužen, Musk povprašal o njegovih strankah. 31. januar 2026 Odpri vsebino Epsteinova obsežna mreža poznanstev: dokumenti preiskave 20. decembra 2025 Odpri vsebino Med najnovejšimi dogodki, ki so se pojavili, je očitno, da so ruske obveščevalne službe nagovorile Epsteina , da bi "ujel" vidne osebnosti v zahodnih in vzhodnih establišmentih ter jih nato naredil ranljive za izsiljevanje. Obveščevalni viri so to poudarili za Mail on Sunday , zgodbo, ki sta jo kasneje prevzela Corriere della Sera in Repubblica . Epstein naj bi, piše Daily Mail , vodil "največjo svetovno operacijo, ki temelji na spolnem kompromitiranju ", izraz, ki ga lahko prevedemo kot spolno izsiljevanje, katerega cilj je bil prisiliti tiste, ki jih je ciljal, potem ko so padli v očarljivo mrežo ženskega zapeljevanja (vključno z rusko govorečimi "damami")..........................Pranje Iranskega denarja?
Odgovori
+5
5 0
Pamir
03. 02. 2026 14.45
Ameriški predsedniki in elita vsi pedofili, katastrofa.
Odgovori
-4
0 4
Big M
03. 02. 2026 14.51
Ameriški predsednik...kje so dokazi? Zej bonreko slike z Epstinom😂 ziher ja!
Odgovori
+5
5 0
Pamir
03. 02. 2026 14.57
Kaj so pa počeli pri Epsteinu z mladoletniki in mladoletnicami? Igrali človek ne jezi se? In takšne zagovarjaš.
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
03. 02. 2026 14.41
KOMENTAR NA ČAKANJU .. NIMAM CAJTA ČAKAT !!!---- *Pedofil* Epstein, Slovenija, Luka Koper, Lajčak, Arabci in Murgle !!!
Odgovori
+10
10 0
Big M
03. 02. 2026 14.48
Alo Rožlek, se mogoče spomniš "Pizza Gate" ? Ne vem sicer če si se takrat zanimal za politiko
Odgovori
-1
1 2
Rožle Patriot
03. 02. 2026 15.06
2004 .. sem nil res malo odsoten ...
Odgovori
0 0
Wolfman
03. 02. 2026 14.35
Policija že ve za te, da so pediči.
Odgovori
+7
7 0
