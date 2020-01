Starejši moški v termah nadlegoval otroke in ob tem masturbiral

V Termah Vivat v Moravskih Toplicah so kopalci opazili starejšega moškega, ki je v vodi nadlegoval otroke in pri tem masturbiral. Oče ene od deklic ga je z reševalci skušal ujeti, a je moški še pred prihodom policije zapustil terme. "Kot morski pes je krožil okoli skupine otrok ter se jim nato z zadnjico približal, tako da so se ga morali otroci dotakniti, ko so hodili iz bazena," je dejal pretreseni oče.

Robert Lavtar, oče šestletne deklice, s katero se je 18. januarja odpravil na kopanje v Terme Vivat v Moravskih Toplicah, si ni predstavljal, da se bo dan, preživet s hčerko, končal tako, kot se je. Kot nam je zaupal, se je njegova hčerka igrala v bazenu, on pa je počival na ležalniku, ko je v nekem trenutku do njega pristopil moški in mu povedal, da sta z ženo okoli 10 minut opazovala, kako neznani starejši moški ves čas sledi njegovi hčerki in jo skuša zgrabiti. Moški je imel v vodi spuščene kopalke, pri tem pa je masturbiral. To sta videla, ker sta imela podvodna očala. 6-letnica je očetu pričevanje para potrdila. Neznani starejši moški je nato odšel do sosednjega bazena, kasneje pa se je obrnil proti sanitarijam in garderobnim omaricam. Oče deklice je reševalce ob bazenu vprašal, če so kaj opazili. Reševalca sta mu odgovorila, da sta bila obveščena in da ga opazujeta.

Oče deklice pravi, da policija ni dovolj hitro ukrepala. FOTO: POP TV

Oče je z reševalci odhitel do sanitarij in garderob, a moškega niso našli. Lavtar je poklical policijo, ta pa je prišla na kraj po 35 minutah, ko moškega ni bilo več v termah. Policisti so zaslišali očeta in deklico ter štiri priče. Vsi so potrdili, da so več kot 10 minut opazovali moškega, ki je zalezoval otroke, pri tem pa masturbiral. Oče si je s policisti in reševalci nato pogledal posnetke nadzornih kamer, ki so moškega posnele. "Ko to gledaš, ti zaledeni kri. Kot morski pes je krožil okoli skupine otrok ter se jim nato z zadnjico približal, tako da so se ga morali otroci dotakniti, ko so hodili iz bazena," je zapisal pretreseni oče.

