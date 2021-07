'Ni je vlade na svetu, ki bi priznavala povezave z vohunskimi programi, kot je Pegasus'

O tem je za 24UR ZVEČER spregovoril predsednik KNOVS Matjaž Nemec. Povedal je, da so pred dobrim letom dobili dva namiga. Eden je bila prisotnost madžarskih agentov v dveh slovenskih medijih, drugi pa, da naj bi se slovenska vlada zanimala za nabavo določene programske tehnike vohunjenja. To so preverjali junija lani, je povedal. "Najprej na Sovi, kjer smo zahtevali poročilo v zvezi s tem, in nato v nadaljevanju na GPU, sicer v povezavi z neko drugo temo."

Obrvi je dvignil tudi obisk predsednika vlade Janeza Janše v Izraelu, kjer se je med drugim tudi mudil v podjetju NSO. "Naše zanimanje je obisk vzbudil šest mesecev kasneje. Gre za dogodek, ko je predsednik vlade relativno hitro, s kratkimi pripravami, obiskal Izrael. Tisto, kar bode v oči, je predvsem obisk dotičnega podjetja, kar ni bilo vnaprej najavljeno in tako tudi v nekem smislu prikrito, dokler tega niso odkrili mediji sami." Nemec je povedal, da ni v navadi, da bi predsednik vlade samo obiskal tovrstna podjetja. "Ko bo in če bo prišlo do razkritij, ni za pričakovati, da bi kdorkoli priznal povezave. Ni je vlade na svetu, ki bi priznavala povezave s tovrstnimi podjetji," je izpostavil Nemec in dodal, da gre pri tovrstnih poslih za povezave s podjetji in detektivskimi agencijami, "ki potem posledično izvajajo določene storitve za vlade ali politične stranke".

In kaj so glede možnih zlorab vohunske opreme ugotovili na komisiji? "Izhajali smo iz informacij, ki smo jih prej dobivali. Predvsem iz časa druge Janševe vlade, ko naj bi Janševa stranka sodelovala z Orbanovim Fideszom na področju tehnike prisluškovanja. Sledili smo določenim sledem in dobili namig, da naj bi potekala pogajanja z nabavo novih modernejših programov in tehnike za prisluškovanje, ki bi morebiti lahko bile uporabljene tudi v Republiki Sloveniji."

Predsednik KNOVS je še povedal, da bi bila potencialna Sovina vpletenost v zlorabo vohunskih naprav za nadzor novinarjev in politikov nelegalna. "Naše varnostne sile imajo v lasti določene aparature, ki pa jih zaradi neobstoječe zakonske podlage ne smejo uporabljati. To področje bi bilo treba urediti, po drugi strani se potem lahko izogibamo morebitnim zlorabam." Dodal je še, da bodo v skladu s svojimi pooblastili spremljali dogajanje v tujini in pri nas ter "primerno odreagirali".