Peka kostanja v Ljubljani: občina bo ponovila dražbo

Mestna občina Ljubljana (Mol) je med pogoji za najem utice za peko kostanja letos navedla, da mora ponudnik uspešno izvajati dejavnost peke in prodaje kostanja na javni površini Mola v zadnjih dveh letih. Na javni dražbi pred tednom dni so zato oddali le utico na Prešernovem trgu podjetju Shari-Go za 9000 evrov na sezono.

Janković je na torkovi redni novinarski konferenci dejal, da so takšne pogoje za dražbo določili, ker "želimo imeti te, ki jih poznamo". Dodal je, da ne želijo, da se ponovi dogajanje iz leta 2023, ko je eden od ponudnikov ponudil 51.500 evrov, nato pa ni podpisal pogodbe. Prav tako so nekatere ponudnike izločili, ker so oddali utico v podnajem, kar po pogodbi ni dovoljeno.

Za utice, ki jih v prvi dražbi niso oddali, torej za lokacije Cankarjevo nabrežje, Breg pri Novem trgu, Miklošičev park, Trg Osvobodilne fronte in Celovška cesta, bodo javno dražbo ponovili. "Če se bo kdo javil, se bo, če ne, pa ne," je še dejal Janković.

Z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet so sporočili, da so se na podlagi preteklih izkušenj in v izogib kršitev pogodbenih določil s strani ponudnikov odločili, da bodo v novem javnem razpisu zaostrili pogoje za pridobitev pravice do uporabe javne površine za postavitev utic za peko in prodajo kostanja.

"V javnem razpisu za javno dražbo so tako med drugim določili pogoj, da mora ponudnik uspešno izvajati dejavnost peke in prodaje kostanja na javni površini Mola v zadnjih dveh letih, predvsem z namenom, da lokacije oddajo resnim ponudnikom, ki se z dejavnostjo ukvarjajo dlje časa in ne kršijo pogodbenih določil, in ne ponudnikom, ki za namen opravljanja te dejavnosti na novo odpirajo podjetja in jih po končani sezoni takoj zaprejo ter prenehajo poslovanje," so pojasnili.

Po prvi dražbi pa so ugotovili, da je postavljen pogoj prodaje kostanja v zadnjih dveh letih prezahteven, zato bodo v ponovljenem razpisu pogoje preoblikovali ter jih določili na novo, so še sporočili z občine.

Po spremembi odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mola je sicer občina letos prvič želela oddati utice v najem za štiri zaporedne sezone, med 1. oktobrom in 31. januarjem v letih 2025-2029.

V prvi dražbi sta se na dražbo za utico na Cankarjevem nabrežju prijavili dve podjetji, a nista izpolnjevali pogojev. Za utico na Bregu pri Novem trgu pa se je prijavilo eno podjetje, ki prav tako ni izpolnjevalo pogojev. Za utice na lokacijah Miklošičev park, Trg Osvobodilne fronte in Celovška cesta se ni prijavil nihče.