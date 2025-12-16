Pekarna zgorela v celoti, vsi izdelki na policah varni

Sparova pekarna je v nedeljskem požaru v celoti zgorela. Obseg škode še ni znan. Kot so spomnili v Sparu, se je dim od požara razširil tudi na skladišče, kjer so imeli druge izdelke. Glede dobav izdelkov ne pričakujejo večjih motenj, če kakšen izdelek v določnem trenutku ne bo na voljo, prosijo kupce za razumevanje in se jim že vnaprej zahvaljujejo za zaupanje.

Kot poudarjajo, so vsi izdelki, ki so trenutno na policah, varni. Izdelke, ki so bili v skladišču, kjer je prišlo do požara oziroma, so takoj izločili iz prometa, in noben izdelek, ki je bil kakorkoli izpostavljen požaru, dimu ali gašenju, ne bo prišel na prodajne police, zagotavljajo.

Kot pojasnjujejo na PU Ljubljana, vzrok za nastanek požara, v katerem je nastala večja gospodarska škoda, še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave. Dodatno pojasnjujejo, da gre v obsežnejših požarih, zaradi vpliva požara, praviloma za dalj časa trajajoče preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.