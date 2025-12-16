Naslovnica
Pekarna zgorela v celoti, vsi izdelki na policah varni

Ljubljana , 16. 12. 2025 10.47 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Dan po požaru v skladišču trgovine Spar

V Sparu so potrdili, da je nedeljski požar v celoti uničil pekarno. Obseg škode še ni znan. V Sparu poudarjajo, da so vsi izdelki na policah varni.

Sparova pekarna je v  nedeljskem požaru v celoti zgorela. Obseg škode še ni znan. Kot so spomnili v Sparu, se je dim od požara razširil tudi na skladišče, kjer so imeli druge izdelke. Glede dobav izdelkov ne pričakujejo večjih motenj, če kakšen izdelek v določnem trenutku ne bo na voljo, prosijo kupce za razumevanje in se jim že vnaprej zahvaljujejo za zaupanje.

Dan po požaru v skladišču trgovine Spar
Dan po požaru v skladišču trgovine Spar
FOTO: Luka Kotnik

Kot poudarjajo, so vsi izdelki, ki so trenutno na policah, varni. Izdelke, ki so bili v skladišču, kjer je prišlo do požara oziroma, so takoj izločili iz prometa, in noben izdelek, ki je bil kakorkoli izpostavljen požaru, dimu ali gašenju, ne bo prišel na prodajne police, zagotavljajo. 

Kot pojasnjujejo na PU Ljubljana, vzrok za nastanek požara, v katerem je nastala večja gospodarska škoda, še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave. Dodatno pojasnjujejo, da gre v obsežnejših požarih, zaradi vpliva požara, praviloma za dalj časa trajajoče preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. 

požar spar

Planetmiru
16. 12. 2025 11.29
Zdi se mi, da danes mnogi ljudje, tudi v podjetjih, preveč zaupajo električnim napravam, še zlasti zato ker je veliko naprav iz Azije in so narejene po nižjih standardih kot evropske, čeprav tudi evropske niso niti blizu temu kar so bile včasih. Naprave se puščajo vklopljene ali vsaj v Sb stanju ali pa se s časovnikom nastavijo na samodejni vklop ib nekem času. Vsaka taka naprava je potencialni vžigalnik. Sam osebno izklapljam vse, kar ni nujno vklopljeno, ko npr. odhajam za daljši čas, vodo pri pomivalnem in pralnem stroju zapiramo po vsakem pranju, pri daljši odsotnosti tudi glavni ventil za celotno hišo. Vem, da večini ljudi na pamet ne pade, da ne bi zaupali tistemu edinemu ventilu pomivalca ali pralnega ali ventilu za plin pri štedilniku ali da ne bi zaupali neki napravi, ki je pač vključena v omrežje. Pred kratkim sem delal z računalnikom, naenkrat se je začelo kaditi iz njega in grozno smrdeti in ne bi verjeli kako zažgane so bile žice pa 2 konektorja, čeprav sem odreagiral v trenutku in vse izklopil. Torej, bolje preventiva kot katastrofe, zaradi katerih vsi plačujemo draga zavarovanja,
duhccc
16. 12. 2025 11.35
se mi ne zdi neumno da izklapljas sej zato je narejeno da se da izklopiti ... sam bo se stala s temi elekrticnimi vozili k to je katastrofa za ozracje in za zameljo ...in to bojo nepopravlive dologotranjne ...
