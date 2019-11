Pekarne 2019: Razkrivamo nove in stare kršitelje

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru, ki ga izvaja nad slovenskimi pekarnami, znova odkrila številne nepravilnosti. Od začetka letošnjega leta do 30. septembra 2019 so inšpektorji kršitve zaznali v 32 pekovskih obratih. Pri enem od kršiteljev so inšpektorji odkrili vdor ščurkov, zaradi hujših kršitev pa so bili primorani zapreti en obrat.

Potem ko smo pred dvema tednoma razkrili skrb vzbujajoče ugotovitve inšpekcijskih nadzorov v 34 pekovskih obratih v letu 2018, smo tokrat na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja uspeli pridobiti novih 32 inšpekcijskih zapisnikov o nadzoru, ki so ga inšpektorji izvedli v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Pregled vsebine kršitev, na katere so pri nadzoru naleteli inšpektorji, je znova pokazal na že znane kršitve, med katerimi so bile tudi pomanjkljive higienske razmere in slaba sledljivost živil. Z rdečo so označene težje kršitve, z rumeno pa lažje. S klikom na zemljevidu se vam odpre povezava do odločb:

Inšpektorji so opozorili na prisotnost umazanije v hladilnih in zmrzovalnih napravah, opremi in priboru za proizvodnjo pekovskih izdelkov, zmotili so jih tudi neučinkoviti postopki za obvladovanje škodljivcev in mrčesa, kar pomeni, da so bila živila med proizvodnjo v nekaterih obratih izpostavljanje tveganju za kontaminacijo. Ponekod nosilci dejavnosti niso imeli vzpostavljenih evidenc o opravljenem čiščenju obratov in spremljanju pogojev shranjevanja in obdelave živil. Pri večjem številu lažjih kršiteljev so inšpektorji odredili, da morajo preučiti analizo tveganja glede prisotnosti transmaščobnih kislin v živilih, ki vsebujejo maščobe in vzpostaviti notranje kontrole za obvladovanje tega tveganja.

Zaradi slabih higienskih razmer so inšpektorji za varno hrano tokrat zaprli en obrat. FOTO: Dreamstime

Pri nekaterih kršiteljih so odredili tudi proučitev analize kemijskih tveganj glede prisotnosti akrilamida v živilih ter vzpostavitivi notranje kontrole za njegovo obvladovanje. Tokrat so bili inšpektorji zaradi hujših oblik kršitev primorani zapreti zgolj en pekovski obrat. V omenjenem primeru so pristojni inšpektorji naleteli na zelo slabe higienske razmere: na umazano opremo za peko, talne površine ob robovih, hladilnikih, za omarami v skladiščnem prostoru, na nečistočo v hladilnikih, ki so vsebovali tudi plesniva živila. V obratu prav tako niso imeli nameščenih zaščitnih mrež, ki bi preprečevala dostop škodljivcem.

Ščurki so lahko potencialni prenašalci bolezni, njihovi izločki pa so lahko kužni ter alergeni, zato jih je potrebno uspešno obvladovati in uničevati. Njihovi fekalni izločki in mrtvice pa kontaminirajo živila.

V primeru drugega hujšega kršitelja so inšpektorji že junija 2018 v obratu opazili vdor ščurkov, na podlagi česa je bila odrejena dezinsekcija, po tem postopku pa so bili ščurki v živilskem obratu še vedno prisotni, zato so v letu 2018 izvedli še tri dezinsekcije. Na začetku letošnjega leta pa so morali omenjen postopek opraviti še dvakrat. Navkljub vsem izvedenim postopkom pa pojava ščurkov še vedno niso docela zatrli. Še več, ti so se nato razlezli po vsem proizvodnem obratu.