Pekarne 2019: s fotografij jasno razvidni najdeni insekti in umazanija

Ob nadzoru, ki so ga tokrat opravili, so posebej izstopale tri oziroma štiri pekarne. S fotografij, ki jih objavljamo, je jasno razvidna umazanija v hladilnikih, med drugim tudi to, da so bili zmrzovalniki polni ledu. Inšpektorji so v hladilnikih naleteli na stare jajčne lupine, na tleh pod koritom so našli plesnive ostanke hrane z iztrebki glodalcev.

Ko je govora o umazani in mastni opremi, Bizjakovo pove, da ta sploh ne bi smela biti v prostorih pekarn. "Tudi motika nima kaj početi v pekarni. Okna so bila nezaščitena, vse je prosto dostopno za insekte in glodalce," razloži ob pogledu na fotografije obrata, v času samega pregleda naleteli na prizor, ko se je nekaj insektov kar sprehajalo po obratu. Z nekaterih fotografij je razvidna tudi invazija mravelj v delovnem prostoru. Inšpektorji pa so našli tudi ščurke in tudi mrtve podgane.

Naleteli pa s tudi na plesnive stene, hrano in posodo. Kot opozarja direktorica pristojne inšpekcije Andreja Bizjak , so plesni vedno nevarne, ker se nikoli ne, katere toksine izločajo.

V nekaterih pekarnah jih prav tako ni prepričala osebna higiena zaposlenih. In če kdo inšpektorjem očita, da so pikolovski glede manjših nepravilnosti, Bizjakova pojasnjuje, zakaj je pomembno, da so čiste tudi stene."Dostikrat dobimo tudi prijave, da so v kruhu in pecivu tujki. To je lahko posledica neurejenih prostorov, da s stropa ali omare padajo tujki," pove sogovornica.

Na slabo higiensko stanje opozarjajo že leta, a se kaj bistveno ne spremeni. Ker je lahko pek dejansko kdorkoli, nekateri o tem nimajo dovolj znanja."Vsak, ki se loti živilskega posla, mora vedno upoštevati osnove. To so prerekvizitni programi, čiščenje, osebna higiena, zatiranje glodalcev," je jasna glavna inšpektorica.

Izpostavili smo sicer najhujše primere, ki jih ni veliko, a to se vsekakor ne bi smelo dogajati. Dve tretjini pekarn, ki so jih pregledali inšpektorji, so brez kršitev. Vse kršitve seveda tudi niso enake.