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Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ljubljana , 07. 08. 2026 17.36 pred dvema dnevoma 3 min branja 16

Avtor:
A.K.
Živali pijejo iz posodic

V teh razmerah ne smemo pozabiti na prostoživeče živali. Zaradi suše in pomanjkanja vode se številne ptice, ježi, veverice in druge živali soočajo z dodatnimi težavami pri iskanju vode. Zelo preprosto jim lahko pomagamo tako, da na vrt, dvorišče ali balkon postavimo plitvo posodo s svežo vodo, ki jo redno menjamo, poziva tudi slovenska policija.

V času, ko narava poka po šivih od vročine, je skleda sveže vode namreč veliko več kot le prijazna gesta. Je življenjska pomoč. Plitva posoda naj bo vedno v senci, voda pa sveža in čista. Kamenje ali vejice so lahko živalim v pomoč za varen izhod iz posode, ob tem pa odsvetujejo uporabo sladkorja, mleka ali drugih dodatkov. "Če opazite močno izčrpano ali poškodovano divjo žival, se obrnite na pristojno veterinarsko službo," so dodali v Društvu Reks in Mila.

Živali pijejo iz posodic
Živali pijejo iz posodic
FOTO: Shutterstock

"Razpokana zemlja. Izsušeni travniki. Potoki, ki so se spremenili v ozke mlakuže. Temperature, ki že več dni zapored dosegajo 40 stopinj Celzija. To niso več le izjemno težke in neprijetne razmere za ljudi, žal za številne živali pomenijo boj za golo preživetje. Medtem ko se lahko človek umakne v senco, prižge klimatsko napravo ali odpre hladilnik, divje in prostoživeče živali te možnosti nimajo. Njihovi naravni vodni viri izginjajo pred očmi. Luže so presahnile že dolgo nazaj, gozdni izviri so oslabeli, manjši potoki so izginili, v urbanem okolju pa je vode še manj. Pravzaprav ne moreš do nje. Vsak požirek vode postaja dragocen," so zapisali na Facebooku.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ptice vodo pogosto iščejo na povsem neobičajnih mestih. Zaradi vročine dihajo z odprtim kljunom, razpirajo krila in izgubljajo veliko tekočine, mladiči v gnezdih, še posebej pod strehami ali na drugih izpostavljenih mestih, pa se lahko pregrejejo, še preden poletijo. Glede ježev, veveric, kun, lisic in drugih sesalcev so zapisali, da ti v iskanju vode ponoči prehodijo bistveno daljše razdalje kot običajno, pri tem pa pogosto prečkajo ceste in naselja, zato se poveča tudi število nesreč.

Žuželke, predvsem čebele, čmrlji in metulji, brez vode ne morejo učinkovito opravljati svoje ključne vloge opraševalcev, dvoživke ostajajo brez mokrišč, ribe pa trpijo zaradi nizkega vodostaja in pregrete vode, v kateri je vse manj kisika, so še opozorili. Tudi večje divje živali, kot so srne, jeleni in divji prašiči, se zaradi pomanjkanja vode vse pogosteje približujejo naseljem, kar pa se ne dogaja zaradi izgube strahu pred človekom, temveč jih k temu sili preživetje.

Živali pijejo iz posodic
Živali pijejo iz posodic
FOTO: Shutterstock

Izpostavili so še opozorila znanstvenikov, da visoke temperature zemljo izsušujejo še hitreje kot pomanjkanje padavin, zato se vodni viri praznijo bistveno hitreje kot nekoč. Posledice tega občutijo celotni ekosistemi, od žuželk in ptic do sesalcev ter ljudi. Kot so še zapisali, voda ni le sredstvo za odžejanje, temveč tudi uravnavanje telesne temperature, presnovo, prebavo, hlajenje organizma in normalno delovanje vseh življenjskih procesov. Brez vode živali hitro dehidrirajo, postanejo izčrpane, izgubijo orientacijo, težje najdejo hrano in postanejo bistveno bolj ranljive za bolezni, poškodbe ter plenilce.

Živali pijejo iz posodic
Živali pijejo iz posodic
FOTO: Shutterstock

Vrstijo se tudi opozorila številnih društev za zaščito živali, ki na terenu opažajo peklenske razmere, v katerih so se znašle prostoživeče živali. Tako Janja z Društvom PPPZŽ na Facebooku opozarja, da je za štorklje čas, ko se pripravljajo na odhod v daljne kraje, to leto zanje peklensko: "Vodni viri so presahnili, košnje ni, saj zaradi suše trava ne raste. A štorklje so prav od tega odvisne, saj na sveže pokošenih travnikih najdejo največ hrane. Mnogokje so opazili, da so toliko oslabele, da nimajo moči leteti. Prosimo vas, nastavite jim vodo v bližini gnezdišč, vesele bodo tudi kakšnih koščkov surove perutnine, v kolikor imate možnost, da jim pomagate," pozivajo. Ena izmed uporabnic Facebooka pa je naletela na srce parajoč prizor poginule srne, ki je iskala vodo v zalivalki, potem pa je z glavico obstala v njej.

suša vročina živali
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KOMENTARJI16

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Buča hokaido
08. 08. 2026 14.04
Tako kot je na sliki. Postavila sem podstavek od cvetličnega lonca v senco pod drevesom, dvakrat na dan postani vodo odlijemo in z zalivalni Balijem svežo. Dela pet minut.
Odgovori
+1
1 0
OmniLiberalec42
08. 08. 2026 10.46
Če mate tako stoječo vodo, za proti komarjem nabavite BTI. Po navadi pride ali v kapsuli za potunkat ali pa v prašku. Vam povem, človek se kar pretegne da najde to zadevo, na raznih amazonih dostave v SLO ni, po merkurju pa bauhausu pa še slišali niso za to. Našel sem edino nek obskurni growshop ki ga je dostavil v petih delovnih dneh. Zadeva pobije ličinke komarjev in drži kak mesec dni, je pa tudi varno za pit za razne ptice/veverice ipd. Krasna zadeva, po enem dnevu so bile ličinke popolnoma nepremične.
Odgovori
0 0
txoxnxy
07. 08. 2026 21.33
Če daš srni vodo si ji podaljšal muke za kak dan ali teden , če pa jo daš v golaž je pa za vedno rešena vseh problemov današnjega časa .
Odgovori
-2
4 6
mmickica
07. 08. 2026 20.40
To pocnem ze vsa leta.
Odgovori
+2
2 0
periot22
07. 08. 2026 20.13
In kaj delajo lovci ki jih je več kot živali?
Odgovori
+2
5 3
devlon
07. 08. 2026 20.44
v krmilnico vabo dajo, da jih lazje postrelijo
Odgovori
+2
3 1
proofreader
07. 08. 2026 19.44
Komarji tako vodo prvi najdejo.
Odgovori
+1
5 4
mmickica
07. 08. 2026 20.40
Samo stojeco vodo. Ce jo menjas vsak dan, ni problema.
Odgovori
+4
4 0
I am lost.
07. 08. 2026 20.49
Treba šparat z vodo. Od večina živali tak ni koristi. Tiste ki pa jih jemo, pa so tak preskrbljene.
Odgovori
-11
0 11
mackon08
08. 08. 2026 12.46
proofreader n efilozofiraj, vodo lahko menjaš 2x na dan pa ne bo komarjev.
Odgovori
+1
1 0
štrekeljc
08. 08. 2026 13.02
Pa tudi, če jo boš vsake dva dni, ne bo komarjev.
Odgovori
+1
1 0
server
07. 08. 2026 18.52
Tudi komarji bodo veseli te vode.
Odgovori
+2
5 3
Volja
07. 08. 2026 18.39
Preprosto je. Pekač z vodo podstavite nekje pod grm ali drevo.
Odgovori
+12
13 1
odpisani zasedli vlado
07. 08. 2026 18.26
Živali so si v takih primerih uboge enako kot v zimi,ko je hud mraz.
Odgovori
+15
16 1
zvoneti
07. 08. 2026 17.50
Jaz sem jim naštimal še za kopat, prav lepo ji je gledati ko čofotajo.
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+21
22 1
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