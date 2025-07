'Peklenski' junij potolkel tudi 22 let star rekord

Letošnji junij se je po temperaturno-padavinski statistiki pridružil "peklenskim" junijem v letih 2003, 2019 in 2021, le da je bil še bolj izjemen. Čeprav so podatki delni in še ne povsem preverjeni, Agencija RS za okolje (Arso) pravi, da je bil rekordno topel, rekordno suh in tudi rekordno osončen. Tako je postal najbolj ekstremen poletni mesec v zgodovini meritev.

Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991–2020 je na državni ravni znašal 3,7 stopinje Celzija, zaradi česar je junij 2025 najtoplejši od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950, navaja Arso. Prejšnji rekord je držal junij 2003, z odklonom 3,4 stopinj Celzija.

Priča smo bili tudi enemu najbolj zgodnjih in najdaljših vročinskih valov. Ta vročinski val, ki se je zavlekel tudi v julij, se je v večjem delu Slovenije začel 23. junija. Sicer so nevihte, ki so bile v noči na 27. junij oz. osvežitev, ki so jo prinesle nevihte, ponekod ta vročinski val prekinile, večinoma pa se je nadaljeval. "Kar pomeni, da bomo imeli skupno 12 dni dolg vročinski val, kar je eden najdaljših vročinskih valov nasploh v zadnjih desetletjih," so na začetku tega tedna pojasnjevali dežurni prognostiki.

Po večini merilnih mest v notranjosti Slovenije so bili namreč najdaljši valovi do zdaj dolgi 10 do 14 dni, le na Primorskem, zlasti ob morju, so imeli tudi že bistveno daljše vročinske valove, recimo v Kopru tudi že več kot 25 dni.

Ogromno sonca, skoraj nič dežja

Letošnji junij je bil na ravni Slovenije tudi rekordno osončen, s kazalnikom trajanja sončnega obsevanja na državni ravni 144 odstotkov. Prejšnji rekord v nizu od leta 1961 je imel junij 2021, s kazalnikom 138 odstotkov. Tudi količina padavin je bila tokrat rekordno majhna. Kazalnik višine padavin je znašal le 24 odstotkov, kar je najmanj med vsemi juniju v obdobju 1950–2025. S tem smo presegli rekord doslej daleč najbolj suhega junija (2021), s kazalnikom 26 odstotkov, pri Arsu nizajo številke.