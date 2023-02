Po oceni Slovenskega centra PEN Svetlani Makarovič nagrada za življenjsko delo pripada, zato je prav, da jo prejme na državni proslavi, enako kot vsi nagrajenci in nagrajenke do zdaj.

S tem bi omenjeni upravni odbor po mnenju slovenskega PEN "vrnil ugled najpomembnejši slovenski nagradi za dosežke v kulturi". "Še posebej v luči dejstva, da je bila pesnica leta 2000 po triinpetdesetih letih komaj druga književnica, ki ji je nagrado za življenjsko delo prisodil Upravni odbor Prešernovega sklada, od tedaj pa kljub predlogom in menjavi odbora in komisij žal nobeni več," so zapisali v izjavi. Pod njo so podpisani predsednica slovenskega PEN Tanja Tuma, upravni odbor slovenskega PEN, predsednica Ženskega odbora Slovenskega centra PEN Mira Luna Jurančič Šribar ter nekdanji predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada in član Častnega razsodišča Slovenskega centra PEN Vinko Möderndorfer.

Pri tem podpisniki tudi obsojajo "napade, sovražni govor in medijska obračunavanja dela slovenske javnosti, ki so se zgrnili nad pesnico". "Poniževanje in grobo obračunavanje s pesnico Svetlano Makarovič je napad na vse pesnike in pesnice, tudi tiste, ki se zdaj privoščljivo naslajajo nad rumenimi članki in izbruhi anonimnih komentatorjev in trolov. Kritika je del drže vsakega umetnika in svoboda izražanja temelj demokracije, njene korenine pa se napajajo tudi z verzi Franceta Prešerna," so še zapisali.