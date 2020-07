Penasta, po kemikalijah smrdeča voda presenetila prebivalce Anhovega

Organizacija Eko Anhovo in dolina Soče je na družbenem omrežju objavila informacijo, da je pretekli petek prebivalcem Anhovega pritekla v vodovod penasta sivo-rjavo umazana voda, ki je smrdela po apnu, kemikalijah ali cementu. Občina Kanal ob Soči do včeraj prebivalcem ni pojasnila, kaj se je zgodilo, trdijo z organizacije. Z občine odgovarjajo, da so danes zjutraj na svoji spletni strani sporočili, da je izvor onesnaženja vodovodni priključek industrijske čistilne naprave Eternit Slovenija, voda v vodarni pa je bila neoporečna.

Ravno pred dobrim mesecem sta Občina Kanal ob Soči in Salonit Anhovo podpisala sporazum, ki bo 1.138 uporabnikom omogočal kakovostno pitno vodo. Nadgradila sta pogodbo iz leta 2018, s katero bo cementarna še naprej zagotavljala pitno vodo iz Vodarne Močila, so objavili novico z Občine Kanal ob Soči na svojem portalu MojaObčina.si:"Pitno vodo uporabljajo krajani v naseljih Deskle, Anhovo, Robidni breg in Močila. Ta isti vir uporabljajo tudi kmetovalci na Gorenjem polju za namakalni sistem, hkrati pa ga cementarna uporablja za potrebe Salonita."

V petek, 24. julija 2020, pa je prebivalce Anhovega v zgodnjih jutranjih urah presenetil prizor: iz vodovoda je tekla penasta, sivo-rjavo umazana voda, ki je smrdela po apnu, kemikalijah ali cementu, so na Facebooku zapisali iz nevladne organizacije Eko Anhovo in dolina Soče. Po njihovih besedah so zgroženi prebivalci obvestili občinsko upravo občine Kanal ob Soči in zahtevali pojasnila, kaj se dogaja. Direktor občinske uprave Nejc Kumar je nato odredil pregled stanja na terenu. Nevladana organizacija še trdi, da je občinski delavec, ki je v petek nadomeščal odgovornega za vodo v občini Kanal ob Soči, po pregledu stanja ugotovil, da je z vodo nekaj narobe:"Vrednosti pH, ki ga je pri domačinu v Anhovem izmerila zaposlena v Salonitu Anhovo, ki skrbi za pitno vodo prebivalcev Anhovega, je bila pH 12. Šele več ur kasneje (okoli 10.00) so dobili navodila za prepoved uporabe vode in prečiščevanje individualnega vodovodnega sistema."

Pojasnilo organizacije Eko Anhovo in dolina Soče: S pH vrednostjo vode izražamo stopnjo kislosti oz. bazičnosti vode. PH 7 pomeni, da je voda nevtralna, pod to vrednostjo je kisla, nad to vrednostjo pa bazična. V večini naravnih vod je pH povezan z ravnotežjem ogljikovega dioksida, hidrogenkarbonata in karbonata in s tem tudi s trdoto vode (mehke vode imajo nižjo pH vrednost, trde vode pa višjo). Običajni pH v podzemnih vodah je med 6 in 8,5, pH limoninega soka je 2, jabolka 3, paradižnika 4, morske vode 8, nekaterih detergentov do 10, nekaterih čistil tudi do 12. Ekstremne vrednosti v pitni vodi so lahko posledica nezgod, napak v pripravi vode ali sproščanja iz materialov v stiku z vodo.

Občina danes objavila pojasnila o onesnaženju vode na svoji spletni strani Voda v vodarni Močila je bila neoporečna, kar je pokazalo na naknadno onesnaževanje. Glede na to, da je bila napaka odkrita v podjetju Eternit Slovenija d.o.o. in ker gre za pitno vodo, občina od podjetja zahteva natančno preiskavo in razmeram primerno obveščanje javnosti! Predstavniki občine so potrdili, da so jih prebivalci Anhovega v petek obvestili, da je voda iz vodovoda onesnažena. "Zaposleni v občinskem Režijskem obratu so nemudoma pričeli z iskanjem vzroka onesnaženja. Že osnovni pregled voda v vodohranu v vodarni Močila je pokazal, da je tam voda neoporečna, zato je vse kazalo na naknadno onesnaženje,"so zatrdili.

