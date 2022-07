Penina Art Edition – Jeruzalem Ormož iz vinske kleti Puklavec Family Wines cveti v novi preobleki steklenice, pod katero se je podpisala grafična oblikovalka in ilustratorka Alja Horvat

Muškatna penina je sveža in lahkotna, ravno pravšnja za poletje, ko si bomo privoščili čas zase in za prijatelje, vendar tokrat ne le ob dobrem kozarčku, ampak tudi ob izjemno lepi steklenici.

Vizija kleti je, da se ravno ta steklenica, Art Edition, spreminja vsaki dve leti in tako daje prostor mladim umetnikom , da skupaj ustvarjajo in preizkušajo malo drugačno platno – v tem primeru sleeve – za umetniško ustvarjanje.

Steklenica poleg rož nosi in sporoča še eno zgodbo, in sicer zgodbo ponovne uporabe. Ne le, da so rože na njej, temveč da naj bodo rože tudi v njej. Vinska klet priporoča, da se prazna steklenica uporabi kot vaza, svečnik ali vrč vode. Možnosti je neskončno, zato utrgajte svoj cvet ustvarjalnosti in si ustvarite svoj dekorativni šopek.