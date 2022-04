PEPCO ima mnogo razlogov za praznovanje! 5 let prisotnosti v regiji: odprtje 100. trgovine na Hrvaškem in 200. v regiji Adria

Kot maloprodajna veriga s sedežem na Poljskem, je podjetje Pepco prisotno na trgu že 20 let in v 15 evropskih državah. V regiji Adria zaposluje več kot 1.600 ljudi, od tega več kot 800 na Hrvaškem.

April je za regijo Pepco Adria že od nekdaj bil poseben mesec, saj se je aprila 2017 odprla njihova prva trgovina na Hrvaškem. Dinamičen ritem odpiranja na Hrvaškem se je kmalu prenesel na slovenski trg, kasneje pa tudi na srbskega. Vizija o ustvarjanju največje in najugodnejše blagovne znamke trgovin, vodilne v regiji, tako postaja vse bližja svoji realizaciji, zahvaljujoč kupcem in poslovnim partnerjem, ki so v zadnjih petih letih prepoznali kakovost Pepco.

»Naši odlični poslovni rezultati in okrogle številke so potrditev dobre smeri, v katero gre podjetje od samih začetkov, vendar to nikakor ne pomeni, da upočasnjuje. Širitev ponudbe je v središču poslanstva podjetja Pepco in se zato, poleg novosti v ponudbi dodatkov za dom, tudi otroška ponudba nenehno bogati z izdelki iz visokokakovostnih in naravnih materialov.

Skrivnost uspeha je v ugodnih cenah, pametni širitvi in skupnem prizadevanju vseh zaposlenih, tako na sedežu kot v trgovinah,« je povedal Tomislav Bekavac, operativni direktor Pepco Adria.

Podjetje Pepco v svojem poslovanju vedno več pozornosti namenja trajnostnim virom, da bi se zmanjšal negativni vpliv na okolje, saj meni, da je kot hitro rastoča blagovna znamka odgovorno do družbenega in naravnega okolja. Kot odgovoren delodajalec postavlja visoke etične standarde in enako pričakuje od svojih partnerjev in dobaviteljev.

Podjetje Pepco se aktivno ukvarja tudi s projekti na področju družbene odgovornosti, kjer so v ospredju predvsem otroci. Projekti največje prioritete so povezani z razvojem in izobraževanjem otrok ter izenačevanjem njihovih življenjskih priložnosti in se izvajajo v sodelovanju z mrežo partnerjev, nevladnimi organizacijami, ki so neposredni izvajalci projektov.

Ponos, ki ga podjetje Pepco čuti zaradi uspešnih rezultatov, je resnično upravičen in veseli se lahko nadaljnjih uspehov. Največjo hvaležnost pa vendarle dolguje kupcem, ki so prepoznali njegove vrednote in jim obljublja, da jih bodo še naprej vsak dan navdihovali in jim pomagali izboljšati vsakdanjik. Okrogle številke so res odličen povod za praznovanje in zagotovo začetek nove poslovne dobe v regiji.





Naročnik oglasa je Pepco d.o.o.