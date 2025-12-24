Naslovnica
Neobičajni manever predsednika vlade

Ljubljana, 24. 12. 2025 20.00 pred 15 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Kaja Kobetič
Robert Golob na stopnicah

Ob obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je premier Robert Golob zbrane nagovoril kar sede z roba odrskih stopnic. Se je s to potezo želel - ob vse bližji predvolilni kampanji - približati ljudem ali je bilo nespoštljivo ob takšni slovesnosti? In ali sta s predsednico države Natašo Pirc Musar ob dnevu enotnosti simbolično pozabila na stare zamere?

Če je ob začetku proslave prišlo do nekaj zmede s sedežnim redom, pa premierjeva izbira le nekaj minut kasneje, kam bo - kar med govorom - sedel, ni bila napaka. Četudi bi kdo sprva tako bržkone pomislil.

Premier je najprej zbrane sicer nagovoril za govorniškim pultom. V govoru - ki naj bi ga neuradno napisala Sanela Banovič, zdravnica, ki pravi, da zdravi tudi z objemi, in motivacijska govorka, ki v Sloveniji želi izpeljati čustveno revolucijo- pa je premier poudaril predvsem sodelovanje, povezovanje in spoštovanje raznolikosti.

Golob je med govorom sedel kar na stopnice odra. "Spoštovane in spoštovani. Vabim vas, da še nekaj trenutkov ostanete z nami. Vas vabim, da tudi v prihodnje še naprej ostanemo skupaj na tej poti edinstvenosti, ustvarjalnosti in skupnega sodelovanja, s katero bomo oblikovali našo lepo, predrago državo."

In odzivi ob - za državno proslavo - neobičajnem manevru? Različni. "Odličen govor, ki je bil pa mogoče malo nagrajen, kot smo vajeni. Presenetil me je pozitivno v resnici. Jaz mislim, da je bil govor v duhu tega, kar bi tudi sama vidim da bi morali malo bolj v Sloveniji bolj poudarjati," je povedala Meira Hot.

Anže Logar meni, da se je poskušalo s performasom malo osvežiti to, kar smo gledali zadnje štiri leta. "Jaz bi rekel, da smo danes gledali govor iztekajočega se mandata."

V duhu premierjevega govora pa sta očitno bojno sekiro - vsaj za trenutek - zakopala tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar. "Ta praznik se imenuje dan samostojnosti in enotnosti. Če kaj, je predsednik vlade danes v tem govoru povedal, kaj njemu, vsaj upam, pomeni enotnost."

Nič kaj enotna pa v zadnjih dneh ni vlada, ko je govora o dvigu minimalne plače na 1000 evrov. Premier je namreč napoved ministra za delo pokritiziral, saj da bi sam zadeve uredil sistemsko in ne rokohitrsko, a Luka Mesec mu žogico vrača. "Glejte, jaz svoje besede držim. Seveda se bom o tem posvetoval s socialnimi partnerji in s koalicijo, vztrajam pa pri tem, da presoja je moja. Čeprav smo v koaliciji smo mi Levica, oni pa Svoboda. In imamo, kot je zdaj tudi javno jasno, različna stališča."

Na včerajšnji proslavi sicer ni bilo ne predsednika SDS Janeza Janše, ne NSi Jerneja Vrtovca.

golob proslava performans

