Pergam se pridružuje pripravam na splošno stavko

Ker se ob pripravi sedmega protikoronskega zakona omenja možnost zamrznitve minimalne plače, pri tem pa ne omogoča sodelovanja sindikatov, je priprave na splošno stavko minuli petek začelo predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. V ponedeljek sta se pobudi pridružila tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Stanje socialnega dialoga v državi je danes obravnavalo tudi predsedstvo Pergama. Poudarilo je, da izključevanja sindikatov iz postopkov oblikovanja in sprejemanja ukrepov in zakonodajnih rešitev ne bodo več dopuščali. Predlog o zamrznitvi minimalne plače je bil ob vseh kršitvah pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) s strani vlade še zadnja kaplja čez rob, so sporočili po seji.

V Pergamu zahtevajo, naj se predlog zamrznitve višine minimalne plače iz osnutkov interventnih zakonov umakne. Sklene naj se tudi dogovor o politiki plač v javnem in zasebnem sektorju oz. splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo, odločitve in predlogi zakonov s področja delovanja ESS pa naj se dosledno oblikujejo v socialnem dialogu in nikakor ne brez sodelovanja sindikatov. Prav tako zahtevajo umik predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu iz zakonodajnega postopka.