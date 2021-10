Perič: Opozicija maje ustavni red. Vatovec: Ta vlada je škodljiva za državljane

"Mislim, da slabše kot gre trenutni vladi in slabše, kot je stanje v državi, ne more biti. In v opoziciji se s tem enostavno ne moremo strinjati, ravno obratno. To je naša kritika vladi. Oni so že od začetka zavozili upravljanje z epidemijo, zato imamo ene najslabših statistik. In če bi neka druga vlada na nek drugačen način komunicirala z ljudmi in sprejemala drugačne odločitve, bi bilo seveda to stanje boljše. V resnici pa se ta vlada ukvarja z drugačnimi zadevami, z rušenjem državnih institucij, z rušenjem STA-ja," je dejal Vatovec.

"No, tudi to, kar gledamo že leto in pol v tej državi, od vlade nismo videli že verjetno zadnjih trideset let," mu je odvrnil Vatovec. "Mi smo z obstrukcijo želeli pokazati na dejstvo, da je ta koalicija manjšinska in da se vzdržuje z nekaterimi glasovi. Vlada, namesto da bi se ukvarjala s prioritetnimi temami, skrbi po eni strani za izvajanje načrta SDS. To je rušenje države in vseh neodvisnih institucij, vi pa jim pri tem pomagate, čeprav se imate za branike demokracije."

Dodal je, da je opozicija zrušila dva svoja zakona, ki sta po njegovem mnenju zelo pomembna. "Torej stanovanja in zakon o rudarstvu. Na drugi strani pa je ta obstrukcija, spet ta destrukcija." V koaliciji menijo, da opozicija samo ruši in pritiska, skuša na grob način poseči v parlamentarne razprave in maje ustavni red, je še dodal Perič.

"Zdaj pa pač vidimo, da se spotikamo in da je opozicija destruktivna, da politizira čisto vsako stvar. Tudi na redni seji, pred to izredno sejo, smo videli nekaj, za kar mislim, da parlament še ni videl v tridesetletni zgodovini, ko si je opozicija najprej zabila tri avtogole, potem je zapustila prizorišče in potem je s tribun kričala na sodnika, da je 'majmun'," je bil kritičen Perič.

Perič mu je odvrnil, da opozicija nima idej, kako bi se čim prej dokopala do oblasti. Vatovcu je še očital, da so spodbujali proteste. Ta ga je nato spomnil, da protestniki zahtevajo odstop vlade in predčasne volitve in dodal: "To je tudi edina rešitev za to državo v tem trenutku."

"Da gremo na volitve, da dobimo legitimno na novo izvoljene poslance in poslanke in se postavi nova vlada. Ta vlada nima več legitimnosti in je škodljiva za državljane in državljanke," je dodal Vatovec.

Toda to, kar gledamo že leto in pol, je nedopustno in ti protesti so se začeli, še preden je bila vlada sploh oblikovana, je odvrnil Perič. "Če želimo še naprej kuriti to situacijo, se bomo znašli v razmerah, ko je nihče več ne bo mogel obvladati. Ne razumem, zakaj je to vse potrebno oziroma lahko razumem, ker so določene spremembe, določena razmerja se spreminjajo, gredo v korist morda nekoga drugega in prej tega nekateri niso bili vajeni in se na vse kriplje temu upirajo. Toda volitve bodo, bodo redne in bodo po vsej verjetnosti 24. aprila."

Vatovec je odvrnil, da vlada načrtno hira javno zdravstvo in tlakuje pot njegovi privatizaciji. "Sprejeli ste zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo ravno tako odprl vrata privatizaciji."

Perič je želel strasti nekoliko umiriti, saj je dejal, da lahko do volitev umirijo vso to situacijo, "ker se da normalno zadeve peljati naprej".

Na vprašanje, kako bodo glede volitev ravnali v KUL, je Vatovec odgovoril, da bodo šli na redne volitve in "naredili bomo vse, kar se bo dalo za volilni rezultat". "Mislim pa, da je popolnoma nekorektno do državljanov in državljank, da se na tak način naslavljate na njih. Ni to samo neka kaprica opozicije, da nasprotuje takšnim predlogom, ampak je to neko splošno stanje v družbi. In ta vlada je pripeljala do takšnega stanja."