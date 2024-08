Persil: pokrovitelj Košarkarskega kampa Goran Dragić za svetlejšo prihodnost mladih

Persil, svetovno priznani strokovnjak za pranje perila, je v sodelovanju s Košarkarskim kampom Goran Dragić predstavljal čudovito kombinacijo športa, košarke, medsebojnega spoštovanja, spoznavanja in zabave. Z donacijo izdelkov za pranje perila, dovolj za kar 1060 pranj, je Persil poskrbel za izjemno čistočo, sijoče barve in dolgotrajno svežino dresov vseh udeležencev kampa. Z inovativnimi tehnologijami zagotavlja globinsko čistočo in brezhibno odstranjevanje trdovratnih madežev, kar je še posebej pomembno za aktivne športnike. Oblačila prav tako obogati z vonjem dolgotrajne svežine, sijočimi barvami in sodobno nego za vse vrste tkanin na trajnosten in odgovoren način, z mislijo na planet.

Kamp je namenjen dekletom in fantom, starim od 9 do 15 let, ki skozi teden dni uživajo v intenzivnih košarkarskih treningih, učenju novih veščin in izboljšanju svoje igre. Kamp je organiziran pod okriljem Fundacije Goran Dragić, ki si prizadeva za podporo mladim talentom in izboljšanje pogojev za športno udejstvovanje v Sloveniji.

Košarkarski kamp Goran Dragić ni le priložnost za učenje novih košarkarskih veščin, temveč tudi za ustvarjanje trajnih spominov in prijateljstev. Udeleženci kampa se skozi različne aktivnosti povezujejo, krepijo svoje socialne veščine in se učijo vrednot, kot so ekipno delo, disciplina in medsebojno spoštovanje. Kamp predstavlja varen prostor, kjer se mladi lahko izražajo, učijo in rastejo v spodbudnem okolju, za dodatno samozavest in udobje pa je poskrbel tudi Persil, ki je omogočil, da so bila športna oblačila otrok vedno brezhibno čista, s tehnologijo, ki je dokazano izjemno nežna do kože, ne povzroča alergijskih reakcij in je odobrena s strani priznanih dermatoloških strokovnjakov.

Košarkarski kamp Goran Dragić in Persil sta tako skupaj ustvarila nepozabno izkušnjo, ki bo ostala v srcih mladih udeležencev še dolgo. Skupaj smo s svojo predanostjo, inovativnostjo in znanjem poskrbeli, da je bilo ustvarjanje spominov vseh sedem dni brezskrbno in bleščeče čisto.