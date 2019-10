Personalizirana politika

Osnovna teza o personalizaciji politike temelji na domnevi, da je podoba politika – poleg strankarske identifikacije in vprašanj na agendi volilne kampanje – pomembna oziroma včasih celo najpomembnejša determinanta volilne izbire. Moderna teorija o personalizaciji politike oziroma o vplivu značilnosti politika na volilno odločitev posameznika temelji na dveh ključnih argumentih.

Prvi je manjša identifikacija državljanov s strankami in kriza političnih strank v vseh razvitih demokracijah. Drugi argument se nanaša na ugotovitve iz številnih empiričnih študij, ki so kazale na zmanjšan vpliv tem na agendi kampanje na glasovanje. Tako politološka teorija kot mediji so množično začeli govoriti o vsesplošni personalizaciji volitev kot glavnem političnem trendu v sodobnih demokracijah. S ciljem, da dokažejo, da ta trend ni odvisen od institucionalne ureditve in je značilen za vse politične sisteme, so znanstveniki začeli špekulirati o splošnem trendu ”popredsedenja” volitev v parlamentarnih demokracijah, v katerih so vlogo kandidata za predsednika države prevzeli kandidati za predsednika vlade.

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment. FOTO: osebni arhiv

Teorijo o personalizaciji politike bi lahko opisali kot enostaven psihološki vzorec, ki temelji na štirih argumentacijskih korakih: 1) volivcem so posamezni politiki všeč ali ne; 2) politike na volitvah ocenjujejo na podlagi tega, ali so jim všeč ali ne; 3) ocenjevanje značilnosti politikov lahko odločilno vpliva na izbiro volivcev; 4) posledično je ocenjevanje značilnosti politikov odločilno tudi za končni izid volitev. Kanadsko-britanski politolog Anthony King (2002) v svoji študiji raziskuje vpliv osebnosti in značilnosti političnih vodij na dveh ravneh. Prva je raven odločitve posameznega volivca, druga pa pomembnejša raven končnega rezultata volitev. Na ravni odločitve posameznega volivca bo vpliv osebnosti in značilnosti politika večji, če veliko število volivcev opazi velike razlike med vodstvenimi sposobnostmi politikov (kar pomeni, da je emocionalna vezanost volivcev na stranke manjša), in če volivci opazijo druge, manj pomembne razlike (npr. razlike v stališčih politikov do nekega javnopolitičnega vprašanja), zaradi katerih bi volili drugega politika, in ne politika, ki jim je všeč. Na ravni končnega rezultata volitev bo vpliv osebnosti in značilnosti politika večji, če njegove značilnosti vplivajo na veliko število volivcev. Pri tem se pričakuje, da so volivci močno naklonjeni enemu politiku v primerjavi z drugim (ali drugimi), drugi pogoji, v katerih potekajo volitve, pa morajo ustvarjati izenačeno situacijo, v kateri je nemogoče napovedati zmagovalca, če naj podoba in značilnosti glavnih politikov stopijo v prvi plan. King z drugimi besedami predpostavlja, da o premoči in izrazitem vplivu politikov na volivčevo izbiro lahko govorimo le v primeru oslabljene strankarske identifikacije in podobnih stališč politikov do problemov, ki so na politični agendi.

Konstrukcija političnega spektakla je ključni dejavnik, zaradi katerega ljudje podpirajo neko oblast. FOTO: Shutterstock

Volivec glasuje na osnovi individualnih značilnosti politika tudi takrat, ko nima nobenih drugih temeljev za svojo izbiro. To se dogaja, ko se volivec ne identificira z nobeno izmed strank, in ko mu stališča do tem na agendi volilne kampanje ne pomagajo pri izbiri. Gre torej za situacijo, ko imajo stranke enaka stališča in so enako oddaljene od pozicije volivca, oziroma za situacijo, ko je med strankami nemogoče prepoznati razlike, ki naj bi prispevale k reševanju problemov v družbi. Neobstoj strankarske identifikacije in odsotnost pogojev za problemsko orientacijo volivcev ustvarjata prostor za to, da se volivci osredotočijo na značilnosti politikov. Takšno situacijo imamo v današnji Slovenji. Glas na volitvah temelji na banalizaciji čustvenega elementa. Gre za čustveno pojavljanje uporabnih vrednot (”zdaj gre za Slovenijo”; ”odgovornost za spremembe”; ”človek, skupnost, država”; ”samozavestna Slovenija”), s pomočjo katerih se to, kar zaznavajo čuti volivca, vsebinsko ločuje od politika in kvalitete politike, ki jo zastopa, torej od njegove resnične vrednosti. Več kot je čustvenih elementov, na katerih temelji manipulacija, bolj ti prihajajo do izraza. Tako utvara postaja izjemno pomemben dejavnik volilne izbire in je dejansko in taktično pomembnejša od same vsebine (volilnega programa). Vse skupaj izhaja iz neskladja v odnosu med izmenjavo in uporabno vrednostjo blaga v industrijski civilizaciji. Enako velja tudi za razmerje med stvarnim ciljem, ki ga politiki želijo uresničiti zase in za svojo stranko, ter obljubami javnih politik, ki jih politiki ponujajo volivcem, ki jih nagovarjajo, da jih podprejo na volitvah v demagoškem političnem govoru. Fenomenologija zapeljevanja je enaka v obeh primerih.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Politično komuniciranje v takšnem okolju predstavlja stalno obveščanje o novitetah in stalno konstruiranje in rekonstruiranje družbenih problemov, kriz, nasprotnikov in vodij, kar ustvarja zaporedni niz groženj in upanja. Gre za uprizarjanje političnega spektakla, za razlage in provokacije, ki perpetuirajo politične napetosti, konflikte in manevriranje politikov, s ciljem zagotavljanja prednosti pred politično konkurenco. Konstrukcija političnega spektakla je ključni dejavnik, zaradi katerega ljudje podpirajo neko oblast. Takšna konstrukcija političnega spektakla ustvarja strahove, aspiracije, negotovosti in prepričanja, ki so za politike pogonsko gorivo za iskanje legitimnih simbolov. Spektakel je v tem primeru nepredvidljiv in fragmentiran, kar pomeni, da so volivci ranljivi in ne morejo storiti nič drugega, kot da nemo opazujejo dogajanje v političnem prostoru in se sprijaznijo z realnostjo, ki jo takšen spektakel ustvarja.

Na ravni končnega rezultata volitev bo vpliv osebnosti in značilnosti politika večji, če njegove značilnosti vplivajo na veliko število volivcev. FOTO: Shutterstock