Perutnina Ptuj poziva: Naj naš uspeh postane tudi vaš!

Perutnina Ptuj, vodilno živilsko podjetje v regiji, že desetletja dokazuje, da so odličnost, inovativnost in skrb za zaposlene ključni za dolgoročen in zanesljiv uspeh. Zaradi izjemne rasti in nenehnih investicij zdaj odpirajo vrata novim sodelavcem, ki želijo postati del te uspešne zgodbe.

Nenehna rast in investiranje v prihodnost

Perutnino Ptuj poganjata dolgoletna (več kot 119-letna) tradicija in stalna rast, omogočena z natančno načrtovanimi in obsežnimi investicijami. Podjetje je, odkar ga je prevzel MHP, največji evropski perutninar, stopilo na pot ambicioznih investicij v avtomatizacijo, okoljske projekte in optimizacijo proizvodnje. V obdobju od leta 2019 do konca leta 2023 je Perutnina Ptuj vložila kar 160 milijonov evrov v različne projekte, kar je bistveno prispevalo k povečanju produktivnosti in dodane vrednosti. Perutnina Ptuj se tako vztrajno dokazuje kot podjetje, ki vlaga v prihodnost, s čimer zagotavlja zanesljivost in napredek tako za podjetje kot za vse njegove zaposlene.

Zdravo in prijetno delovno okolje je temelj vsega

Predstavljajte si delovno okolje, kjer vas že ob prihodu pričakajo masažni stoli, ki takoj odpravijo napetost in stres. V podjetju Perutnina Ptuj verjamejo, da je zdravje temelj vitalnega vsakdana, tako na delovnem mestu kot izven njega. Zato so razvili širok nabor programov za promocijo zdravja, ki vključujejo Pomoč na dlani, dostop do ugodnejših športnih aktivnosti, subvencionirana letovanja, obiske term in medicinsko programiran aktivni oddih. Vsi zaposleni so tudi kolektivno nezgodno zavarovani, kar dodatno prispeva k njihovi varnosti in miru. Projekt "Workplace Improvement" je eden izmed ključnih pobud Perutnine Ptuj za izboljšanje delovnega okolja. Z njim zagotavljajo, da so delovni prostori ne le funkcionalni, ampak tudi navdihujoči in podporni za vse zaposlene.