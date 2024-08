Perutnina Ptuj: pridružite se podjetju, ki stavi na vaše dobro počutje in rast!

Perutnina Ptuj, eno vodilnih živilskih podjetij v regiji, je z letošnjim letom ponovno dokazala svojo zavezanost dvigovanju standardov na področju plač in skrbi za svoje zaposlene. Po prevzemu s strani MHP, največjega evropskega perutninarja in agroživilskega podjetja, je podjetje stopilo na pot ambicioznih investicij, ki so pripeljale do izjemnih rezultatov. Perutnina Ptuj se tako zdaj osredotoča na povečanje konkurenčnosti in produktivnosti ter v prvi vrsti na zadovoljstvo zaposlenih. V ta namen so v zadnjem letu dvignili plače za skupno deset odstotkov. Januarja letos so plače zvišali za pet odstotkov, nato pa junija še za dodatnih pet. Skladno s tem imajo vsi zaposleni v Perutnini Ptuj, d. o. o. in njenih hčerinskih družbah v Sloveniji izhodiščno bruto plačo višjo od zakonsko določene minimalne plače, h kateri se prištevajo in izplačujejo še vsi dodatki (delovna doba, nadure, izmensko delo in podobno). Poleg tega so vsem zaposlenim izplačali enega najvišjih regresov v panogi, ki je v letu 2024 znašal kar 1.950 evrov.

Perutnina Ptuj se je v zadnjih letih uveljavila kot zaželen delodajalec. Z vstopom strateškega lastnika so začeli obsežen cikel investiranja v avtomatizacijo, okoljske projekte in optimizacijo proizvodnje. V obdobju od leta 2019 do konca leta 2023 je Perutnina Ptuj vložila kar 160 milijonov evrov v različne investicijske projekte. Samo v letu 2023 je bilo investiranih 53 milijonov evrov, od tega 24 milijonov evrov v Sloveniji. Te strateške investicije so se izkazale za ključne pri povečevanju produktivnosti in dodane vrednosti, kar omogoča višanje ekonomskega standarda zaposlenih. "Prizadevanje za višanje ekonomskega standarda zaposlenih je pripeljalo tudi do uvedbe nove sistemizacije delovnih mest in prenovljenega plačnega modela. S tem smo jasno definirali vloge in odgovornosti ter ustvarili boljše možnosti za karierni razvoj. V Perutnini Ptuj se namreč zelo dobro zavedamo, da je pravična in konkurenčna plača temelj zadovoljstva in motivacije zaposlenih," je poudaril Goran Gledić, direktor za kadre v Skupini Perutnina Ptuj.

Promocija zdravja, subvencionirana letovanja, izboljšanje delovnega okolja, dvig standarda

V sklopu promocije zdravja zaposlenim omogočajo stol masaže na delovnih mestih, Pomoč na dlani, dostop do ugodnejših športnih aktivnosti, subvencionirana letovanja, obisk term in medicinsko programiran aktivni oddih. Vsi zaposleni so tudi kolektivno nezgodno zavarovani. Podjetje je ob tem dejavno pristopilo k izvedbi projekta "Workplace Improvement" (Izboljšanje delovnega okolja), za katerega namenja precejšnja sredstva. "Zdravje, motivacija in produktivnost zaposlenih so ključni za nadaljnji uspeh podjetja, zato si prizadevamo za nenehno dvigovanje življenjskega standarda svojih delavcev. Cilj Perutnine Ptuj je, da bodo do konca leta 2027 plače naših zaposlenih nad povprečjem v slovenski živilski industriji," je še izpostavil Gledić.

Trajnost, zmanjševanje vpliva na okolje, najboljše in odlično živilsko podjetje ter znamka leta

Perutnina Ptuj se zaveda pomembnosti trajnostnega delovanja in je v zadnjih letih močno vlagala v okoljske projekte ter obnovljive vire energije, da bi tako zmanjšala svoj vpliv na okolje. Podjetje je prejelo številne nagrade in priznanja. Med drugim je bilo priznano kot najuspešnejše živilsko podjetje v Sloveniji ter najboljše živilsko podjetje v kategoriji srednjih in velikih podjetij na natečaju Odlično živilsko podjetje 2024. Njihova blagovna znamka POLI, ki letos praznuje že 50. obletnico, je bila razglašena za blagovno znamko leta 2024 in je prejela vrsto nagrad na Slovenskem oglaševalskem festivalu.

Perutnina Ptuj je zavezana ustvarjanju trendov in novih standardov v panogi ter razvoju v skladu s pričakovanji sodobnega potrošnika. Če želite postati del najuspešnejšega živilskega podjetja v regiji, ki vsako leto dviguje plače, izplačuje nadpovprečne regrese in skrbi za svoje zaposlene, obiščite spletno stran https://perutninaptujgroup.com/kariera ali pišite na helena.helbl@perutnina.eu. Pridružite se podjetju, ki stavi na vaše dobro počutje in rast!

Naročnik oglasne vsebine je Perutnina Ptuj.