Perutnina Ptuj ukinja jate kokoši nesnic, jajca bodo uvažali iz Nemčije

Najprej je večinski delež Panvite prešel v roke hrvaškega podjetja, nato je solastnik Celjskih mesnin postalo hrvaško podjetje Mesna industrija Braća Pivac. Zdaj pa je zakrožila še vest, da v Perutnini Ptuj načrtujejo selitev kokoši nesnic na tuje. Se torej obeta še tretja klavrna zgodba o naši samooskrbi? V resnici sta želela Ukrajinca, ki sta lastnika Perutnine Ptuj že od leta 2019, povečati halo za kokoši nesnice, a se je zapletlo. Za to namreč niso dobili dovoljenj. In kakšna je rešitev? Namesto nesnic bodo zdaj k nam vozili valilna jajca.

OGLAS

Prazne hale, v njih pa delavci in bagri. Na več kot 100.000 kvadratnih metrih prostorov Perutnine Ptuj so jate kokoši do zdaj nesle jajca. Odslej pa kokoši tu več ne bo, ostala pa bodo jajca. "Valilna jajca bomo uvažali od strateškega partnerja iz Nemčije, ki proizvaja samo valilna jajca," pravi predsednik uprave Perutnine Ptuj Enver Šišić. Perutnina Ptuj namreč ukinja lastne jate nesnic. Nemška jajca bodo do izvalitve piščancev v inkubatorju, nato pa sledi že ustaljen postopek, pravi Šišić: "Dan star piščanec gre v naše farme v Sloveniji in farme naših kooperantov. Tu se nato začne postopek vzreje bojlerjev." Piščanec pa bo nato vzrejen in predelan v Sloveniji.

Perutnina Ptuj FOTO: Bobo icon-expand

In zakaj takšen ukrep? Predsednik uprave pravi, da so bili v to nekako prisiljeni. "Naši farmarji, naših 250 kooperantov v Sloveniji nima več prostih kapacitet in jih v kratkem času ne morejo pridobiti zaradi dolgih postopkov pridobitve gradbenih dovoljenj, okoljevarstvenih dovoljenj itd. Perutnina Ptuj pa tudi ni mogla dobit nobene lokacije za izgradnjo nove farme v Sloveniji," pojasni Šišić. "To ni bilo realizirano iz raznih vzrokov. Tu predvsem mislim glede na pridobivanja vseh soglasij, glede na finančne konstrukcije, ki jih moraš dobiti za takšen objekt, pa nenazadnje včasih tudi nagajanje civilnih iniciativ," pa besedam predsednika uprave prikimava vodja proizvodnje na Perutninarski zadrugi Ptuj Mirko Kekec.