'Pes je skočil v laboda in ga zagrabil za kljun'

Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo o napadu psa na laboda, ki jo je zapisalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru svojega projekta Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji. Poklicali smo varstveno ornitologinjo Tjašo Zagoršek pri DOOPS, ki nam je povedala, da so jih o dogodku obvestili člani Društva za varstvo okolja Bled.

Ornitologinja je pojasnila, da je lastnik sprehajal psa mopsa, ki ni bil na povodcu, na blejski promenadi ob jezeru v nedeljo popoldne. "Ko je pes zagledal laboda na obali, je skočil vanj in ga zagrabil za kljun. Na srečo labod nima hujših poškodb," je zatrdila. Na družbenem omrežju pa so člani projekta Proti nezakonitemu lovu na ptice v Sloveniji tudi zapisali, da se je "lastnik psa dogodku glasno smejal in kljub opozorilom mimoidočih, da naj pes izpusti ptico, ni reagiral."

Zagorškova je razložila, da je laboda pregledal obročkovalec, ki je sicer pred dvema dnevoma obročkal ptice na tem območju: "Če bi labod imel hujše rane, bi ga prepeljali v azil za divje živali v Muto." Ob tem je zagotovila, da člani blejskega društva ptico vsak dan opazujejo. Če bi ugotovili, da je postala apatična ali se je nehala prehranjevati, bi brž ukrepali.

Člani Društva za varstvo okolja Bled napada psa na žival še niso prijavili policiji, nameravajo pa to storiti jutri, ja zatrdila Zagorškova: "Do zdaj so namreč zbirali informacije o lastniku psa. Ker jih niso dobili, bodo jutri policiji prijavili neznanega storilca."Tako ornitologinja kot člani Društva za varstvo okolja Bled pa še naprej pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o napadu, naj to sporočijo ali društvu ali policiji.

Podoben primer že pred kratkim

Gre za drugi napad psa na laboda v mesecu dni. Prvi se je zgodil na Koseškem bajerju v Ljubljani, a se zgodba ni tako srečno končala kot v tokratnem primeru. "Ptica je zaradi hudih poškodb še vedno na rehabilitaciji – dobila je veliko ugrizno rano," je izpostavila Zagorškova.