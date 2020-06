'Pes najde kapljico krvi, ki je ne vidi nihče in čez katero gre 500 ljudi'

Če so v preteklosti za specialistično področje uporabljali različne lovske pasme, pa imajo danes lastno vzrejo nemških kratkodlakih ptičarjev in nemških ovčarjev, ki so pri tem delu zelo dobri. " Mladičke najprej damo v proces vzgoje, nato v predšolanje, ki traja od tri do štiri mesece, potem pa še v osnovno šolo za od štiri do pet mesecev. Pri dobrih dveh letih je pes pripravljen za delo na terenu. V primeru, da kupimo starejšega psa, česar zadnje čase zaradi lastne vzreje na specialističnem področju ne počnemo, pa ga takoj vključimo v proces predšolanja ," pojasni vodja šolanja Marko Medvešek .

Vseh osem policijskih uprav v Sloveniji ima enote vodnikov službenih psov. Te so vključene v operativo na mejnih prehodih, sodelujejo pri hišnih preiskavah itd. Primarna naloga ekipe, ki smo jo obiskali mi, je usposabljanje vodnikov in šolanje psov, na teren pa se vključujejo po potrebi, na klic, in sicer na področju iskanja krvi, semenskih tekočin in trupel ter izvora vzroka požara.

Do določene stopnje vse pse šolajo na enak način – vsi morajo osvojiti pasivno nakazovanje in se naučiti metode na klik, s katero vodnik potrdi pravilno vedenje. "Začne se z enostavnim nakazovanjem igrače – ko jo nakaže z mirovanjem, tako, da gleda vanjo, dobi klik. Igračo mu najprej postavljamo na vidna mesta, potem pa mu jo začnemo skrivati. Čim jo skrijemo, pride do iskanja, in ker je pes po naravi raziskovalec, to nagonsko rad počne. In točno ve – ko jo bo našel, mora obmirovati, zmrzniti," opiše policijski inštruktor Andrej Muhvič. Ko psi to znanje osvojijo, pa jih s pomočjo konzol, ki jim dodajajo vonje, usmerijo v določeno področje – za droge, orožje, tobak, kri, eksploziv, požare ... "Pes zelo hitro poveže, pri katerem vonju je bil potrjen s klikom. Če mu na primer v eno od konzol damo vonj po drogi in ga na njem potrdimo, potem pa to nekajkrat ponovimo, on točno ve, pri katerem vonju se mora ustaviti, četudi so v drugih konzolah drugi vonji. Te bo ignoriral. Zato mora biti vodnik tukaj izjemno previden, da se s klikom ne zmoti, saj psa s tem zmede," še doda.

Tako so na primer v ogromnih skladiščih ali v zabojnikih v Luki Koper iskali drogo, ki je bila skrita med kavo, pa močan vonj psa ni zmedel. "Drugi vonji sicer so moteči, za psa je to težje. A če je osredotočen na en vonj, ga išče in ga lahko izloči, četudi je minimalen," pripomni Medvešek.