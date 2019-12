Pravnomočno obsojeni mučitelj živali na seznamu sodnikov tekmovanja za pse

Za psa so poskrbeli lokalni aktivisti, pod okrilje pa ga je nato vzelo Obalno društvo proti mučenju živali iz Kopra. Kužka, ki je bil ob sprejemu brez sprednje tačke in delčka zadnje tačke, so poimenovali Angelo.

Vreteničić se je po dogodku izgovarjal, da je proti več psom streljal preventivno, da jih prestraši. Mladička naj bi pri tem zadel povsem slučajno. Zaradi poročanja lokalnih medijev in zgražanja javnosti je primer obravnavalo tudi sodišče, kjer sta bila predsednik Kinološke zveze Črne Gore Miodrag Vreteničić in lastnik psa Darko Vuković spoznana za kriva in letos maja obsojena, prvi na štiri mesece zapora, drugi na dva meseca zapora, oba pa pogojno za dobo enega leta. Sodba je septembra letos postala pravnomočna.

V Kinološki zvezi Slovenije so se odzvali na Facebooku, kjer so zapisali, da so bili obveščeni o postopku zoper sodnika zaradi kaznivega dejanja mučenja in ubijanja živali. Pred sestavljanjem liste sodnikov z zadevo niso bili seznanjeni, zato so Vreteničića na seznam tudi uvrstili. "V naslednjih dneh bo KZS pridobila verodostojne informacije in se nato odločila o nadaljnih postopkih," so še zapisali.