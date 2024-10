Pes napadel 10-letnico, lastnica ravnodušno zapustila kraj dogodka

V ponedeljek se je malo po 18. v Kranju 10-letnica odpravila na ure karateja, a na križišču je nanjo skočil pes. "Tam je bila ena gospa s psom in ko so se premaknili, je pes skočil na punčko in jo ugriznil v brado. Sploh ne ve, kje, kako in zakaj, kar naenkrat je skočil," pove Tamara Mravinec, mama deklice.

Lastnica psa je stopila do deklice, ki je bila pretresena: "Hčerka je bila v šoku in ker ne pozna gospe ter ker je imela nevarnega psa, je rekla, da ne gre z njo, nakar ji je tudi lastnica rekla, saj ni nič, in je odšla," še dodaja mama.

Doktor veterinarske medicine Jože Vidic pa opozarja: "Skrbnica je nedvomno ravnala neodgovorno, upravičeno lahko domnevamo, da pes ni prvič pokazal znakov napadalnega vedenja."

Lastnica psa je odšla, deklica pa je šele nekaj minut kasneje ugotovila, kako močno jo je pes ugriznil. Poklicala je babico, takoj sta poiskali zdravniško pomoč in prijavili Policiji. "Ugriz je na desni strani brade. Danes je bila že drugič pri zdravnici, da so pogledali, previli, v ponedeljek je dobila antibiotike proti vnetju. Sicer govori, da je okej, ampak se vidi, da še ni čisto pri sebi," komentira mama.

Pes, ki je deklico napadel, naj bi bil večji s kratko rjavo rumeno dlako, še opisuje mama. Veterinar in poznavalec vedenja psov opozarja, da so lastniki psov večkrat neodgovorni: "Čeprav jih ne obvladujejo, jih spuščajo prosto tudi na javnem kraju, čeprav zakon določa, da morajo biti na javnem kraju vsi psi na povodcu. Nikoli namreč ne moremo trditi, da naš pes ne bo nekoga napadel."

"Mislim, da pes v tem primeru ni veliko kriv, odgovornost je na lastniku. Lastnica ni premogla niti toliko odgovornosti, da bi vseeno poskrbela, da bi hčerko vsaj pospremila do doma ali da bi poklicala koga od naju z možem," zaključi Mravinčeva.

Napad preiskuje tudi Policija, skrbnico psa pa pozivajo, da se oglasi na policijski postaji v Kranju.