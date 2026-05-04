Slovenija

Policijski pes rešil življenje moškemu, ki je skočil v hladno reko

Kranj, 04. 05. 2026 20.39 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Policijski pes Šut

V noči s četrtka na petek se je v bližini Kranja zgodila nenavadna prometna nesreča. Vozilo je zapeljalo v ograjo ob cesti, voznika pa v njem ni bilo, tudi v bližini ga policisti niso našli. V iskanje so zato vključili policijskega psa, ki jih je pripeljal do reke Save. Podhlajenega voznika, zataknjenega med vejami v reki, so prav s pomočjo psa uspeli rešiti.

Triletni Šut, priden in igriv belgijski ovčar, je dokazal, kako dobro opravlja svoje delo. "Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo, kjer je drsel še 30 metrov, nato pa se ustavil," razlaga Peter Pekolj, pomočnik komandirja PP Kranj.

Moški, ki je vozil pod vplivom alkohola, je nato zbežal iz avta in za svoj pobeg izbral kar reko Savo. "Policisti so ob prihodu na kraj poročali, da so opazili senco, ki je izginila v grmovje, zato so se odločili za prihod službenega psa, ki je s svojim nosom zaznal smer, kam je ta oseba šla," dodaja Pekolj.

Šut, ki ga vodnica ljubkovalno kliče mucek, izkušnje na terenu nabira šele slabo leto. Policiste je v petek pogumno vodil po strmi in zaraščeni brežini. "Na brežini Save je začel lajati in nakazovati, da se nekaj tam spodaj nahaja," pove Anže Koren, vodja enote vodnikov službenih psov Kranj.

Policist je nato iz vode, ki je imela le kakšnih 10 stopinj, uspešno izvlekel poškodovanega voznika. "Ta oseba v vodi je imela izredno srečo, da je bil prisoten pes, ker če, kot je povedala vodnica, pes ne bi vztrajal in lajal, osebe morda sploh ne bi videli, ker je bila popolnoma tiho," doda Koren.

"Reka Sava je bila zelo hladna, zato je bil voznik kar rahlo podhlajen in so ga zato odpeljali v SB Jesenice," pove Pekolj.

A Šut ni edini pogumen kosmatinec. V kranjski enoti se na morebitne podobne izzive pridno pripravljajo tudi njegovi pasji prijatelji.

Brez štirinožnega junaka bi se zgodba lahko končala tragično. Preiskava nesreče sicer še vedno poteka. Po pričanju očividca voznik v avtu ni bil sam, kam so izginile ostale osebe, pa še ni znano.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pri 53 letih znova postala mama
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Britanska princesa znova noseča
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
