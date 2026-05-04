Policijski pes rešil življenje moškemu, ki je skočil v hladno reko

Triletni Šut, priden in igriv belgijski ovčar, je dokazal, kako dobro opravlja svoje delo. "Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo, kjer je drsel še 30 metrov, nato pa se ustavil," razlaga Peter Pekolj, pomočnik komandirja PP Kranj.

Moški, ki je vozil pod vplivom alkohola, je nato zbežal iz avta in za svoj pobeg izbral kar reko Savo. "Policisti so ob prihodu na kraj poročali, da so opazili senco, ki je izginila v grmovje, zato so se odločili za prihod službenega psa, ki je s svojim nosom zaznal smer, kam je ta oseba šla," dodaja Pekolj.

Šut, ki ga vodnica ljubkovalno kliče mucek, izkušnje na terenu nabira šele slabo leto. Policiste je v petek pogumno vodil po strmi in zaraščeni brežini. "Na brežini Save je začel lajati in nakazovati, da se nekaj tam spodaj nahaja," pove Anže Koren, vodja enote vodnikov službenih psov Kranj.

Policist je nato iz vode, ki je imela le kakšnih 10 stopinj, uspešno izvlekel poškodovanega voznika. "Ta oseba v vodi je imela izredno srečo, da je bil prisoten pes, ker če, kot je povedala vodnica, pes ne bi vztrajal in lajal, osebe morda sploh ne bi videli, ker je bila popolnoma tiho," doda Koren.

"Reka Sava je bila zelo hladna, zato je bil voznik kar rahlo podhlajen in so ga zato odpeljali v SB Jesenice," pove Pekolj.

A Šut ni edini pogumen kosmatinec. V kranjski enoti se na morebitne podobne izzive pridno pripravljajo tudi njegovi pasji prijatelji.

Brez štirinožnega junaka bi se zgodba lahko končala tragično. Preiskava nesreče sicer še vedno poteka. Po pričanju očividca voznik v avtu ni bil sam, kam so izginile ostale osebe, pa še ni znano.