Krožni sprehod okoli Blejskega jezera ni mogoč, prepoved bodo nadzirali

Koliko časa bo trajala zapora, še ni jasno. "Pred nami je namreč še ena neznanka, saj ne vemo točno, kakšne so razmere pod asfaltom," je povedal župan. Pričakuje, da bodo dela končana najpozneje do prvomajskih praznikov, morda pa tudi že prej, saj bi gradnja ob določenih dnevih, ko ne bo hrupna, lahko potekala tudi ponoči, ko bo cesta lahko popolnoma zaprta. Takrat bo obvoz prek Rečice skozi Zako s semaforjem na železniški postaji in v kampu.

Na spletni strani Prometno informacijskega centra za državne ceste piše, da so dela načrtovana do 26. aprila in da so od danes načrtovane tudi kratkotrajne, 10-minutne popolne zapore. Popolna zapora z obvozom pa je načrtovana od 22. do 5. ure zjutraj.

Dela, ki jih izvaja Gorenjska gradbena družba, bodo predvidoma stala okoli 700.000 evrov. Čeprav gre za le nekaj deset metrov dolg pločnik, ta namreč stoji na konzolah nad jezerom, zato je izvedba zahtevnejša. Upoštevati je treba tudi zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki terja, da je razgled na konzolni pločnik lep tudi s strani jezera.

Kot je povedal župan, so čas izvedbe del skrbno izbrali, da bi bila Bled in Bohinj čim manj prizadeta. Zato ceste niso želeli zapirati v poletni sezoni, prav tako ne v prazničnem decembrskem času. Mežan je prepričan, da večjih zastojev v prometu ne bo, saj so pred nekaj leti na podoben način gradili tudi škarpo pri Vili Viktoriji.

Spomladi pa se na Bledu obetajo druge, večje prometne težave. Gradnja prve faze blejske južne obvoznice na Betinovem klancu trenutno sicer poteka brez obremenitev za motorni promet, vendar pa bo pred odprtjem novega krožišča po obstoječi cesti treba zgraditi kanalizacijo in jo priključiti na novo črpališče ob krožišču. Takrat bo predvidoma potrebna zapora vsaj enega pasu.

Kot je pojasnil Mežan, glede zapore ceste še ni končnega dogovora. "Kakšen bo takrat prometni režim, se bo doreklo z Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalci," je povedal. Obstaja pa možnost, da bi približno mesec dni na Bled prihajali po običajni poti, z Bleda pa odhajali prek Gorij in Blejske Dobrave, saj bi bili ob izmeničnem enosmernem prometu zastoji predolgi.

Direktor Turizma Bled Blaž Veber verjame, da bodo investitorji in izvajalci našli optimalno rešitev ter bodo termine uskladili tako, da bo morebitna zapora izvedena v času, ko obremenitve ceste niso največje, torej pred koncem aprila. Južna obvoznica bo za Bled izjemnega pomena, ovire v prometu v času gradnje pa je treba vzeti v zakup, se zaveda Veber.

Jasno je sicer že, da po letošnjem zaključku izvedbe prve faze obvoznice gradnja druge faze še ne bo stekla, saj direkcija še nima gradbenega dovoljenja. Zatika se pri dogovoru z dvema lastnikoma nepremičnin ob trasi druge faze, ki v času gradnje ne bosta mogla oddajati apartmajev turistom. Ko bodo zadeve dogovorjene in dokumentacija zbrana, bo lahko stekel izbor za izvajalca druge faze. Potem bo sledila še najzahtevnejša, tretja faza