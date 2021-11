Peščica protestnikov proti pogoju PCT tudi tokrat po ljubljanskih ulicah

Po začetnem zboru pred državnim zborom so se protestniki že tradicionalno odpravili po ljubljanskih ulicah. S pisanimi dežniki so se med drugim sprehodili tudi mimo poslopja ustavnega sodišča.

Tudi tudi so shod varovali policisti ter policisti vodniki službenih psov. V času protestov je policija zabeležila le manjše kršitve cestnoprometnih predpisov. Shod, ki se je sicer začel okoli 16. ure, pa je bil po le nekaj urah razpuščen.

Protesti so tudi pretekli teden minili mirno, so pa potekali v več slovenskih mestih, protestniki so se zbrali v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Murski Soboti, Celju, Kopru, Velenju, Postojni in Kočevju.