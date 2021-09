Peščica tujih študentov uspešna s pritožbo za vpis na medicinsko fakulteto

Kot je spomnila Gea Anić iz Iniciative za tuje študente, so bili tuji študenti, ki so se prijavili za vpis na ljubljansko oz. mariborsko medicinsko fakulteto, zavrnjeni. Utemeljitev fakultet je bila, da so dali prednost Slovencem brez slovenskega državljanstva, sklicevali so se na pravilnik in zakon o visokem šolstvu, je povzela. V zakonu piše, da mora biti Slovencem brez slovenskega državljanstva zagotovljena vsaj polovica vpisnih mest, predvidenih za tujce, in da morajo biti obravnavani enako kot ostali študenti, je navedla.

Zakonske podlage, ki bi upravičila zavrnitev tujih študentov iz tretjih držav, ni, so poudarile sogovornice iz Delavske svetovalnice in Iniciative za tuje študente. Po njihovem prepričanju je odločitev prišla "s samega vrha" in ne s posameznih fakultet. Po mnenju Marije Jeremić iz Delavske svetovalnice to kaže na "ekstremno nacionalizacijo visokošolskega sistema", ki je nedopustna in je večinoma uperjena zoper državljane bivše Jugoslavije.

Po njenih besedah še vedno ni jasno, zakaj je prišlo do takšne situacije in kako je možno spremeniti pogoje vpisa tekom samega procesa vpisa glede na to, da je medicinska fakulteta povečala število vpisnih mest.

S pritožbo je vpis doseglo pet tujih študentov: "Naš pritisk se je splačal"

Po razkritju tega dogajanja v javnosti, pritiskih mnogih organizacij in posameznikov ter po tem, ko so se posamezni zavrnjeni tuji študenti na tako odločitev fakultet pritožili, so nekateri med njimi dosegli spremembo odločitve ljubljanske univerze. Tako je zaenkrat pet tujih študentov iz tretjih držav s pritožbo doseglo vpis. Po navedbah sogovornic so to tisti, ki so dosegli maksimalno število točk za vpis na študij in ki so po zavrnitvi vložili pritožbo.

"Naš pritisk se je splačal," je ocenila Anićeva. A Slovenija je s tem zapletom izgubila številne tuje študente, je prepričana. Za študij na slovenskih univerzah se je namreč za prihodnje študijsko leto prijavilo skupaj 123 kandidatov iz držav izven EU in sprva so vse zavrnili. Na mariborski medicinski fakulteti so zavrnili 22 tujih študentov iz tretjih držav, ki so izpolnjevali pogoje za vpis, na ljubljanski pa 101 študenta.

Nekateri mediji so sicer poročali, da bo Univerza v Ljubljani sprejela vse tuje študente iz držav izven EU, ne glede na to, ali so se pritožili ali ne. V iniciativi pravijo, da s tem niso seznanjeni. Zaenkrat so sprejeti samo tisti, ki so se pritožili, je dejala Anićeva.