Več tisoč odsevnikov bo jeseni Agencija za varnost prometa razdelila za večjo varnost pešcev: Pešec, bodi viden, bodi previden!

Z akcijo želita Agencija in Policija voznike motornih vozil, koles, e-koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo izjemno pozorni na pešce. Še posebej naj bodo previdni v območju prehodov za pešce in tudi na območjih, kjer je pričakovati prisotnost pešcev. Pešce želijo spomniti, da morajo - prav tako kot ostali udeleženci v prometu - spoštovati cestnoprometna pravila. Uporabljati morajo prometne površine, namenjene hoji pešcev, in ponoči obvezno nositi odsevna telesa za večjo vidnost ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Agencija opozarja še na odvračanje peščeve pozornosti od dogajanja v prometu zaradi uporabe mobilnih telefonov, slušalk, pregledovanja družbenih omrežij, kar ne zmanjšuje le pravočasnosti in ustreznosti reakcij voznikov ampak tudi pešcev – njihova pozornost je zmanjšana celo do 60 %.

Stanje varnosti pešcev v letu 2022

Spodnja tabela prikazuje stanje varnosti pešcev letos do konca avgusta in v primerljivem obdobju lani. Umrlo je 7 pešcev, oziroma 4 manj kot 2021, enako število (55) je bilo hudo poškodovanih in 8 % več lažje poškodovanih. Od 7 umrlih je bilo 5 žensk, 6 od 7 pešcev je umrlo v naselju. Okoliščine za smrtne prometne nesreče so bile pravilno prečkanje ceste (2 umrla), nepravilno prečkanje ceste (1 umrli), trčenje ob cestišču (1 umrli), trčenje na parkirišču (2 umrla), trčenje na avtocesti (1 umrli). 5 od 7 pešcev ni bilo povzročiteljev prometne nesreče, v kateri so izgubili življenje.