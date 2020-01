Gradnja prvega vozlišča v Sloveniji se je začela

Podjetje RUNE Enia, ki v okviru projekta RUNE gradi optično infrastrukturo na podeželskih območij Slovenije, nadaljuje z gradnjo optičnega omrežja. Potem ko so konec lanskega leta na omrežje že priključili prva naročnika v občini Ajdovščina, z mesecem januarjem začenjajo dela v občini Pesnica.

V Jareninskem dolu bo naslednji mesec že stalo prvo vozlišče, ki bo zagotavljalo optične signale za vsa gospodinjstva v osmih okoliških občinah. Ob tej priložnosti so se tam zbrali tudi predstavniki treh okoliških občin – Slavko Jarc, podžupan občine Pesnica. Davorin Pivec, predstavnik občine Zgornja Kungota, in Štefan Žvab, župan občine Šentilj, ki so v družbi Gorana Živca, direktorja RUNE Enia in vodje projekta, na mestu, kjer bo vozlišče stalo, simbolno vzeli v roke lopate ter tako obeležili njegovo izvedbo. Obenem pa so s tem tudi naznanili nadaljevanje gradnje optične infrastrukture po Sloveniji.