Pešpot med Piranom in Fieso bo ponovno odprta avgusta

Priljubljeno sprehajalno pot, ki v dolžino meri 840 metrov in v širino povprečno 1,8 metra, je Občina Piran zaprla na zahtevo piranske civilne zaščite po zadnjem obilnem februarskem deževju in močnem krušenju številnih kamnov in skal.

Sanacija pešpoti med Piranom in Fieso oz. klifa nad njo poteka po načrtu. Izvajalec bo z deli verjetno zaključil že kakšen dan pred koncem meseca, 1. avgusta pa bo pot ponovno odprta za obiskovalce, je povedal predstavnik piranske občine Bruno Kuzmin.

Sanacija obsega čiščenje brežine klifa z odstranjevanjem previsnih in nevarnih kosov peščenjaka ter vzdrževalna dela na sprehajalni poti in razgledni ploščadi. Pri tem sanacijo poti in razgledne točke izvajajo z materiali, ki so enaki sedanjim, in po možnosti z že obstoječimi kamni oz. bloki iz lokalnega peščenjaka.

Klif je namreč sestavljen iz plasti peščenjaka, laporja, glinovca ter meljevca in je zaradi vsebnosti zadnjih dveh zelo občutljiv na meteorne in druge vremenske vplive. Zaradi teh prihaja do intenzivnega preperevanja ter nepredvidljivega padanja kamenja, ki je tako veliko in pada s takšne višine, da lahko skoraj vsak dogodek ogrozi človeško življenje.

Piran je trenutno poln turistov, ki jih o delih in nevarnosti dostopa oz. zadrževanja na poti obveščajo številne opozorilne table v več jezikih. Sama dela so zaradi strmine klifa in dostopnosti do njega zahtevna tudi za same delavce.