Slovenija

Pester dan na cestah: vožnja v napačno smer, več nesreč ...

Ljubljana, 21. 09. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
8

Promet na slovenskih cestah se počasi gosti. Zgodilo se je že več nesreč, med njimi ena na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, kot kaže zaradi vožnje v nasprotno smer. Ob tem je bil zabeležen še en primer vožnje v nasprotno smer na primorski avtocesti, poroča Prometnoinformacijski center za državne ceste.

Do prometne nesreče na dolenjski avtocesti, zaradi katere je bil med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani nekaj časa zaprt počasni pas, je, kot kaže prišlo zaradi vožnje v nasprotno smer. Pred nesrečo je bilo namreč za ta odsek izdano opozorilo voznikom o vozilu, ki vozi po nasprotnem pasu.

Dopoldne je bil zabeležen tudi primer vožnje v nasprotno smer na primorski avtocesti na izvozu Nanos.

Poleg tega je prišlo do nesreče na štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, kjer se nahaja delovna zapora, ter na primorski hitri cesti Bertoki-Srmin proti Ljubljani, zaradi česar so pristojni zaprli vozni in prehitevalni pas.

Gneča na cesti
Gneča na cesti FOTO: Bobo

Na pomurski avtocesti je medtem pred Lenartom proti Madžarski zdaj zaprt vozni pas zaradi okvare vozila.

Gneča trenutno nastaja na štajerski avtocesti, tako da je treba pred Šentjakobom proti Mariboru računati na 10 do 15 minut zamude, zastoji pa so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno dolg en kilometer. Kolone so še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Gračišče-Sočerga in Lesce-Bled.

V teku je več del. Na dolenjski avtocesti sta zato na priključku Novo mesto zahod zaprta izvoz in uvoz iz smeri Obrežja proti Ljubljani (predvidoma do 25. oktobra), na štajerski avtocesti pa bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zaradi del predvidoma do 18. ure urejen po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Na vipavski hitri cesti zaradi obnove še vedno velja posebna ureditev med razcepom Nanos in Vipavo. Promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti. Vsa osebna vozila so v obe smeri preusmerjena na regionalno cesto. Lokalni tovorni promet nad 3,5 tone je v Vipavi proti Razdrtemu preusmerjen na regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Na cesti Kranjska Gora-Vršič-Trenta, na vrhu prelaza Vršič je promet zaradi del urejen izmenično enosmerno.

