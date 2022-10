Pesticidi odganjajo štorklje iz Pomurja, drugje v Sloveniji pravi 'bum'

V Sloveniji je letos gnezdilo 267 parov belih štorkelj, največ od leta 1999, odkar DOPPS letno popisuje te ptice. A v Prekmurju, tradicionalnem domovanju štorkelj, v nasprotju z ostalimi regijami število teh ptic selivk zaskrbljujoče pada. Razlog, da jih vzhodna slovenska regija zanima manj, je velika degradacija ekosistemov na tem območju. Travniki so izginili, na njivah, škropljenih s pesticidi, pa hrane za štorklje ni. Če se bo ta trend nadaljeval, bo Murska ravan čez 25 let brez štorkelj, opozarjajo pri DOPPS.

Uspeh gnezdenja pri štorklji je odvisen od vremena, posebej padavin in temperatur sredi maja, ko se mladiči izvalijo. Če je takrat hladno in deževno, jih veliko pogine in uspeh je slab, so povedali v društvu za opazovanje ptic. Štorklji na splošno ustreza bolj suho in toplo podnebje, zato je to vrsta, ki s podnebnimi spremembami pri nas pridobiva. Nekatere se niti ne selijo več, dodajajo.

Štorklje na Gorenjskem. FOTO: Miro Majcen

So pa velike razlike med regijami. Po podatkih letošnjega popisa število štorkelj v vseh regijah po državi narašča, samo v eni število pada, in to prav v tisti, ki je sicer tradicionalno znana po štorkljah. To je Murska ravan, kjer je leta 1999 gnezdilo 87 parov, letos pa le še 46. V 24 letih je na tem območju nehalo gnezditi 41 parov. V povprečju vsako leto neha gnezditi več kot en par. Travniki v Prekmurju izginjajo, na njivah, škropljenih s pesticidi, za štorklje hrane ni "Če se bo ta trend nadaljeval, bo Murska ravan čez 25 let brez štorkelj," je napovedal direktor Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) Damijan Denac. Glavni razlog za upadanje števila štorkelj je velika degradacija ekosistemov v Prekmurju, posebej kmetijske krajine, kjer prevladujejo ogromne monokulture. Travniki so izginili, na ogromnih njivah, škropljenih s pesticidi, za štorklje ni hrane. "Zelo zaskrbljujoče je, da izginja štorklja, ki je precejšen generalist. To pomeni, da je prišlo do kolapsa biodiverzitete v kulturni krajini Prekmurja, ne samo do kolapsa števila vrst, ampak tudi do kolapsa biomase različnih organizmov, ki so hrana recimo štorklji," je izpostavil Denac.

Popise v DOPPS opravljajo, preden mladiči poletijo iz gnezda. Če je gnezdo na neprimerni lokaciji, jih je treba tudi preseliti. FOTO: Damjan Žibert

Zaposleni v DOPPS in prostovoljci že od leta 1999 popisujejo belo štorkljo v Sloveniji Pri tem uporabljajo standardno, mednarodno usklajeno metodo. Vsako leto obiščejo vsa znana gnezda in zberejo podatke o statusu gnezda: ali je prazno ali so v njem obiskovalke, in če je zasedeno, tudi o številu mladičev.