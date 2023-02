Pestra izbira za čist in urejen dom

Keramoteka nudi materiale za kopalnico, Hotenjka za vaša tla v domu PietraProject pa materiale za popestritev v domu.

Največja izbira kvalitetne keramike, mozaikov in sanitarne keramike je v salonu Keramoteka Vrhnika. Stranke lahko najdejo med drugim ploščice za kopalnico vodilnih španskih, portugalskih in italijanskih proizvajalcev. V prijetnem ambientu si lahko ogledate različne modele in vzorce ter izberete tisto, kar najbolj ustreza vašim potrebam in okusu. Njihova izkušena ekipa vam bo z veseljem svetovala pri izbiri in vam pomagala pri montaži izbranega materiala. Obiščite jih in se prepričajte o njihovi kvaliteti in storitvah! Keramoteka nudi tudi storitve kvalificiranega polaganja keramike, ki zagotavlja natančno in profesionalno polaganje. Poleg tega vam, če se odločite za nakup in polaganje keramike pri njih, nudijo dodatno znižanje cene z 12,5% znižanjem davčne stopnje.

30 let uspešnega delovanja Podjetje Hotenjka se že več kot 30 let ukvarja s prodajo in montažo različnih vrst talnih oblog. Njihov kolektiv sestavlja 20 izkušenih in predanih zaposlenih, ki se redno usposabljajo in se udeležujejo različnih delavnic in predavanj, da bi lahko zagotavljali visoko kakovost storitev strankam. Strojni tlaki se imenujejo strojni zato, ker se za njihovo vgrajevanje uporablja poseben stroj, ki sproti meša material, ki ga nato vgrajena črpalka potiska po ceveh v želeni prostor. Estrihi se pripravljajo iz posebne mešanice vode, cementa in peska, pri tem se v veliko primerih uporabi pesek debeline do 4 mm. Uporablja se tudi mikroarmatura, ki se vmeša kar v samo mešanico, s čimer so potem bolj trdni in odporni.

Visoko vzdržljiva in priljubljena izbira za notranje talne obloge Kvaliteten laminat, ki ga prodaja podjetje Hotenjka, je v zadnjem času zelo priljubljena izbira za notranje talne obloge. Razlog za to je njihova visoka vzdržljivost in odpornost na različne vrste obremenitev. Spodnji sloj je izdelan iz odporne impregnirane HDF plošče, medtem ko nosilni zgornji sloj zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Proizvajalca, kot sta Kaindl in Egger, ponujata materiale z visoko mehansko odpornostjo na udarce, cigaretne ogorke in madeže, kar uporabniku zagotavlja prijetno bivanje.

Polita tekočina na talnih oblogah ni več problem Pokončni sesalec iz podjetja Roborock, ki izdeluje izdelke, ki ljudem olajšajo življenje, je izjemno uporaben pri čiščenju tal, ko se nam zgodi polivanje soka. Roborock naprava ima dva prekata - enega za čisto vodo, ki se uporablja za močenje valjčkov, ki se vrtijo po tleh in drgnjenje umazanije, ter drugega prekata za umazano vodo, ki jo sesalnik posesa med mokrim čiščenjem tal. Ko končamo z uporabo, ga enostavno postavimo na enoto za čiščenje, kjer valjčki še enkrat očistijo in pripravljen je za novo uporabo.

