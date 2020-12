Za nami je vremensko razgiban ponedeljek, ki so ga v zahodni in osrednji Sloveniji zaznamovale obilne padavine. Sneg je znova povzročil prenekatero težavo, veliko dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter delavci elektro podjetij. Toda pestrega vremenskega dogajanja še ni konec. Po kratkotrajnem premoru nas bodo že jutri zjutraj od zahoda zajele nove padavine. Na Gorenjskem bo spet snežilo.

Zaradi novozapadlega snega so imeli na območju občin Luče, Zreče, Kranj, Radovljica, Kamnik, Cerkno, Kobarid, Tolmin, Črna na Koroškem in Slovenj Gradec precej dela gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter delavci elektro podjetij. Regijski centri za obveščanje po državi so zabeležili 19 dogodkov in aktivirali 11 prostovoljnih in eno poklicno enoto. Ponekod na Gorenjskem je zapadlo od 40 do 50 centimetrov snega, v Ljubljani okoli 13 centimetrov.

Gasilci so imeli največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves in vej, ki so se podrle na cestišča in ovirale promet. Zaradi snegoloma so bili odjemalci naselja Podpeca v občini Črna na Koroškem nekaj časa brez električne energije, odjemalci občin Luče in Ljubnega pa bodo brez električne energije do jutra, ko bodo delavci elektro podjetja popravili poškodovan daljnovod. Zvečer je bila v Piranu zaradi visokega plimovanja morja sprožena sirena javnega alarmiranja z znakom – opozorilo na nevarnost. Morje je poplavilo nižje predele obale.

icon-expand Zasnežena Kranjska Gora. FOTO: 24ur.com

Na Gorenjskem lahko v sredo zapade do 30 centimetrov snega Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, ki jih bo najmanj na vzhodu. Po nižinah bo povečini deževalo, ob močnejših padavinah pa lahko tudi sneži. Predvsem v severovzhodnih krajih ter na zahodu bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 2 do 9, ob morju do 11 °C. Do vključno srede se bomo še nahajali na meji med toplim in hladnim zrakom, kar pomeni, da pestrega vremenskega dogajanja še ni konec. Po kratkotrajnem premoru nas bodo že jutri zjutraj od zahoda zajele nove padavine. Na Gorenjskem bo spet snežilo in zapade lahko novih 15–30 centimetrov snega, drugod bo večinoma deževalo. Meja sneženja bo v večjem delu države na nadmorski višini med 600 in 1000 metri, le ob močnejših padavinah bo lahko snežilo tudi nižje. Ozračje bo nestabilno, zato bodo sredi dneva in popoldne predvsem v zahodni in južni Sloveniji nastale posamezne nevihte z nalivi, ponekod lahko tudi s sodro ali babjim pšenom. Najmanj padavin bo na vzhodu, kjer bodo možna tudi krajša sončna obdobja. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo v večjem delu države malo nad ničlo, dnevne pa se bodo gibale od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija, v krajih s sneženjem pa bo ves dan blizu ledišča.