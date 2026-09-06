Dva motorista huje poškodovana, dva voznika pijana

Hujša prometna nesreča se je zgodila v soboto na cesti med Divačo in Senožečami, kjer je 79-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz Divače in zavijal levo na povezovalno cesto do avtoceste. A v tem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 46-letni voznik motornega kolesa, ki je trčil v desni prednji del avtomobila.
Motorist se je po prvih podatkih huje poškodoval, policisti pa preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili s PU Koper.
V popoldanskih urah v soboto se je podobna nesreča zgodila na Ankaranski cesti v Kopru. 36-letni motorist je peljal po zunanjem pasu krožišča, iz smeri Ljubljanske ceste pa se je vključeval 19-letni voznik osebnega avtomobila in mu izsilil prednost. Motorist in voznik sta trčila, motorist pa se je huje poškodoval.
Prometni nesreči v zgodnjih nedeljskih urah
Nekaj čez 5. uro zjutraj je voznik na PU Koper prijavil, da je v Strunjanskem drevoredu v njegovo vozilo trčil osebni avtomobil, ki je odpeljal naprej proti Portorožu. Šlo je za 24-letnika, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,37 promila alkohola v krvi. Ta naj bi zapeljal na robnik, trčil v prometni znak, zatem pa odpeljal naprej in počakal policiste.
Le nekaj minut kasneje je voznik pri vožnji od Valete proti Strunjanu zapeljal v desno zunaj vozišča, trčil v kovinsko ograjo in poškodoval pnevmatiko. Policisti PU Koper so ugotovili, da ima 21-letni voznik začetnik pretečeno vozniško dovoljenje, preizkus alkoholiziranosti pa mu je pokazal rezultat 1,4 promila alkohola v krvi. Vozilo so mu zasegli, vozniku pa odredili pridržanje.
Naknadno so ugotovili še, da med vožnjo ni uporabljal očal, ki bi jih moral. Podan bo enoten obdolžilni predlog (stran vožnje, alkohol, potek vozniškega dovoljenja, neuporaba pripomočkov za vožnjo - očal).