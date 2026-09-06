Dva motorista huje poškodovana, dva voznika pijana

Hujša prometna nesreča se je zgodila v soboto na cesti med Divačo in Senožečami, kjer je 79-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz Divače in zavijal levo na povezovalno cesto do avtoceste. A v tem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 46-letni voznik motornega kolesa, ki je trčil v desni prednji del avtomobila. Motorist se je po prvih podatkih huje poškodoval, policisti pa preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili s PU Koper.

Motor na tleh FOTO: Shutterstock

V popoldanskih urah v soboto se je podobna nesreča zgodila na Ankaranski cesti v Kopru. 36-letni motorist je peljal po zunanjem pasu krožišča, iz smeri Ljubljanske ceste pa se je vključeval 19-letni voznik osebnega avtomobila in mu izsilil prednost. Motorist in voznik sta trčila, motorist pa se je huje poškodoval.

Prometni nesreči v zgodnjih nedeljskih urah