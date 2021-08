Pestro ponedeljkovo jutro na slovenskih cestah

Na mejnem prehodu Starod tovorna vozila pri vstopu čakajo 30 minut, na Obrežju pa za vstop v Slovenijo čakajo do dve uri. Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila čakajo do pol ure, tovorna vozila pa ob vstopu čakajo do eno uro.

Zaradi nakladanja vetrnic je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Avstriji.

Predvidoma 1. septembra bodo na štajerski avtocesti odstranili zaporo med priključkoma Dramlje in Celje vzhod. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred počivališčem Zima proti Mariboru, potovalni čas se tam podaljša za pet minut. Zaradi del sta na primorski avtocesti na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz v smeri Kopra, obvoz je urejen po priključku Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji. Dela potekajo tudi na dolenjski avtocesti, zato je med Obrežjem in Drnovim promet urejen dvosmerno po polovici avtoceste. Zaprta sta uvoz Obrežje, Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani, sporočajo iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.