Gladina morja dosegla 373 centimetrov, močni sunki vetra, ponekod pa sneži

Stik dveh temperaturno različnih zračnih mas in precej globok ciklon, ki je nastal nad še vedno toplim Sredozemskim morjem, je odgovoren za burno vremensko dogajanje. Vzdolž celotnega Jadranskega morja je včeraj pihal zelo močan jugo. Njegovi najmočnejši sunki so na odprtem morju presegali celo 150 kilometrov na uro in ustvarjali do osem metrov visoke valove. Močan veter je potiskal morsko vodo proti severu, to pa je ob kombinaciji polne lune in nizkega zračnega tlaka tudi pri nas poskrbelo za močan dvig gladine morja. Ob večerni plimi malo pred 21. uro je ta na mareografski postaji v Kopru dosegla višino 373 centimetrov, kar je pri nas zelo redek pojav. Šlo naj bi celo za drugo najvišjo plimo v več kot petdesetih letih!

Morje je poplavilo več ulic, parkirišč, stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, nekaj gostinskih lokalov, Center starejših občanov in lekarno. Gasilci treh prostovoljnih društev in poklicne enote so nudili pomoč občanom, delili in nameščali protipoplavne vreče, dvigovali in reševali opremo ter črpali vodo.