Obilne padavine, močan veter, možnost poplav in vetroloma

Glavni kreator vremenskega dogajanja pri nas bo v prihodnjih dneh ciklon, ki se je ob spustu hladnega polarnega zraka izoblikoval nad zahodnim Sredozemljem. Medtem ko je zahodno Evropo dosegla izrazita ohladitev in nekaj snežink prinesla tudi v nekatere nižje lege, bodo v prihodnjih dneh nad nami pihali močni južni vetrovi, ki nam bodo iznad Sredozemlja dovajali topel in zelo vlažen zrak. Zaradi nestabilnega ozračja, bližine fronte ter dviga toplega in vlažnega zraka ob gorskih pregradah bodo padavine predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije obilne.

Obilne padavine, močan veter

Na Notranjskem, Krasu, v južnem delu Vipavske doline in v Posočju je do danes zjutraj že padlo med 15 in 30 litrov dežja na kvadratni meter. Po zadnjih napovedih bo skupna količina dežja do konca padavinskega dogodka v torek zjutraj v zgornjem Posočju lahko presegla 400 litrov na kvadratni meter. Drugod v severozahodni Sloveniji bo padlo med 150 in 300 litrov dežja na kvadratni meter, v osrednji in južni Sloveniji pa med 80 in 150 litrov na kvadratni meter. Količina padavin se bo z oddaljevanjem od gorskih pregrad hitro manjšala. V vzhodni Sloveniji tako pričakujemo med 15 in 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Padavine bo vse dni spremljal okrepljen južni do jugozahodni veter, ki bo predvidoma najmočnejši v ponedeljek zvečer in v noči na torek. Takrat bo v višjih legah v sunkih lahko presegal hitrost 120, po nižinah zahodne Slovenije pa 90 kilometrov na uro. Zaradi razmočenih tal in še vedno olistanega drevja predvsem na Notranjskem in v višjih legah obstaja velika nevarnost vetroloma. Morje bo močno razburkano. Najvišji valovi bodo na odprtem morju presegali višino 5 metrov.