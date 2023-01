Pestro vremensko dogajanje se nadaljuje: ponekod sneg, drugod dež in burja

Suh sneg običajno pada, ko se nad nami zadržuje zelo mrzla zračna masa in ko so tudi po nižinah temperature vsaj kakšno stopinjo pod ničlo. Na razmerje med milimetri padavin in centimetri snega ter s tem posledično tudi na učinek sneženja poleg temperature močno vpliva tudi oblika snežink, zato je pogosto zelo težko natančno predvideti, koliko snega bo zapadlo. So pa ravno situacije s suhim snegom tiste, ki največkrat presenetijo, ko lahko zapade tudi precej več snega, kot je bilo pričakovano.

Če bi nočnih 20 centimetrov snega v Kočevju stalili, bi dobili le osem milimetrov vode, kar pomeni, da je en milimeter padavin prinesel dva in pol snega. To je izjemno veliko, saj običajno iz enega milimetra padavin dobimo en centimeter snega, v začetku tedna, ko je padal zelo moker sneg, pa nam je ista količina padavin dala le pol centimetra snega.

Začetek tedna nam bo prinesel zelo pestro vremensko dogajanje. Kočevsko in Notranjsko bo zajelo najobilnejše sneženje v zadnjih petih letih. Lokalno bo lahko zapadlo tudi več kot 40 centimetrov snega. Veliko snega bo tudi ponekod na Dolenjskem in Koroškem.

Tako bo na višjeležečih krajih na privetrni strani gorskih pregrad, kjer bodo padavine najintenzivnejše, lahko zapadlo tudi več kot pol metra snega. Povsem drugače bo na zavetrni strani pregrad, kjer bo veter ob spuščanju v doline in kotline sušil ozračje, sneg pa se bo posledično lahko mešal tudi z dežjem. Na severovzhodu Slovenije in tudi ponekod v Ljubljanski in Celjski kotlini bo jutri glavnina padavin verjetno padla v dežju.

Opozorilo pred močnim vetrom

Na Primorskem bo jutri pihala zelo močna burja. Na izpostavljenih mestih bodo njeni najmočnejši sunki dopoldne tudi do 140 kilometrov na uro. Tudi drugod bo zelo vetrovno, še zlasti pod Karavankami, kjer bodo severni veter v sunkih dosegla hitrost med 70 in 100 kilometrov na uro. Veter bo predvsem v višjeležečih krajih gradil snežne zamete. Najslabše razmere je jutri zjutraj in dopoldne pričakovati na primorski avtocesti. Nekoliko boljše stanje bo popoldne, ko se bo sneženje umirjalo, počasi slabel pa bo tudi veter.