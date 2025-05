Pet ekip, pet realističnih scenarijev, en zmagovalec

"Včerajšnjo idilo je na trenutke močno oviral dež, a dobra volja in pozitivna energija vseh prisotnih in sodelujočih same izvedbe nista preveč ovirala. Sicer pa, kot smo včeraj večkrat slišali predvsem iz ust študentk in študentov – nesreča nikoli ne počiva in treba je znati pomagati vedno in povsod," so sporočili iz RKS.

Zbrane ekipe je pred začetkom tekmovanja nagovoril Andrej Kavšek , župan Občine Črnomelj. Po kratki glasbeni točki mlade violončelistke Brine Weiss , pa je pred mikrofon stopila še Sonja Kambič , županja sosednje občine Semič. Harmonikar Patrik Weiss pa je na zunanjem igrišču OŠ Mirana Jarca ravno prav ogrel ozračje, da so bile ekipe seznanjene še s pravili in se podale na pot.

S tem namenom so se včeraj v Črnomlju zbrali študentje dveh slovenskih univerz – Univerze v Ljubljani (UL) in Univerze v Mariboru (UM), ki so preverili svoja znanja na petih realistično pripravljenih scenarijih.

V četrtek se je s svetovnim dnevom Rdečega križa in Rdečega polmeseca začel tudi teden Rdečega križa Slovenije (RKS), ki pod sloganom "Tukaj za vas. Vedno in povsod" poudarja humanost. Teden RKS tradicionalno obeležujemo tudi z izvedbo državnih preverjanj znanja prve pomoči za visokošolske zavode, srednje in osnovne šole.

V tednu RKS bo od vsake vozovnice v letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ter vsake poštne pošiljke obračunan prispevek za Rdeči križ v višini 0,17 evra. Zbrana sredstva bodo namenjena za humanitarno dejavnost RKS ter plačilo stroškov organizacije tedna Rdečega križa. Lani so v času tedna zbrali 404.921 evrov.

Pred študentskimi ekipami je bilo pet delovišč s petimi realističnimi scenariji, kjer so morali pokazati precej znanja, ki so ga pridobili v letih študija in morda tudi že dela. Hkrati pa so med tekmovanjem pridobili nove dragocene izkušnje, ki jim bodo pri delu vsekakor koristile. "Krog jih je vodil od ploščadi pri Cerkvi Svetega Petra, prek parkirišča Zdravstvenega doma Črnomelj do muzejske lokomotive pri Železniški postaji Črnomelj, ustavili so se na ploščadi pred Upravno enoto Črnomelj in delovni krog sklenili na Gričku pri spomeniku NOB," so zapisali v RKS.

Med petimi najboljšimi študentskimi ekipami, ki so se pomerile na tekmovanju, je prvo mesto zasedla ekipa Zdravstvene fakultete Ljubljana. Ta je po mnenju organizatorjev pokazala največ znanja prve pomoči, pa tudi mirnosti ter odločnosti v pomembnih trenutkih. V Ljubljano so se tako vrnili s pokalom in "zavedanjem, da so na odlični poklicni poti".

Ekipa Medicinske fakultete Maribor I je zasedla drugo mesto, tretje mesto je šlo v roke predstavnikom Medicinske fakultete Ljubljana I, nehvaležno četrto mesto pa sta osvojili ekipa Medicinske fakultete Ljubljana II in Medicinske fakultete Maribor II. Vse ekipe pa so bile, ne glede na osvojeno končno mesto, izredno zadovoljne nad realistično pripravljenimi scenariji.

Svoja znanja bodo na deloviščih danes in jutri preverjali še srednješolci in osnovnošolci. Na srednješolskem tekmovanju se bo pomerilo deset najboljših slovenskih srednjih šol, ki so svoja znanja in veščine prve pomoči že pokazali na lokalnih in regijskih preverjanjih.